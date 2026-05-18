В Финляндии прогремел скандал из-за отправки местных детей в лагерь "Артек"
18:10 18.05.2026

В Финляндии прогремел скандал из-за отправки местных детей в лагерь "Артек"

© AP Photo / David GoldmanФинский флаг на судне близ Нуука, Гренландия
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Скандал государственного масштаба разгорелся в Финляндии. Местная компания отправила школьников отдыхать в лагерь "Артек", однако такие каникулы не порадовали финские власти. Громче всех возмутился мэр Хельсинки.
Что его так шокировало?

"Это отвратительно": мэр Хельсинки угрожает местным компаниям

После того как власти Финляндии узнали, что их дети отдыхают в российском "Артеке", мэр Хельсинки Даниэль Сазонов потребовал объяснений от компании Sun Ray. Он также призвал изменить правила предоставления субсидий, чтобы финансово не поддерживать компании, которые сотрудничают с Россией.
"Это отвратительно! Очевидно, что такие организации или подобные виды деятельности не должны получать ни евро государственной поддержки", — возмутился Сазонов.
У тех компаний, которые ненароком сотрудничали с Москвой, мэр планирует отобрать уже выплаченные субсидии. Он отметил, что власти Хельсинки ни за что бы не выделили средства, если бы знали о "связях" организации с Россией.
"Юристы города изучают способы вернуть субсидии обратно", — приводит слова Сазонова местное издание.
CC BY-SA 4.0 / Pekka Mustonen / Daniel Sazonov 2023Даниэль Сазонов
Русофобия ослепила финнов

Местные журналисты провели собственное расследование инцидента. Выяснилось, что мэрия города Хельсинки выделила организации более 45 тысяч евро в виде субсидий на зарплаты для трех сотрудников.
"Ассоциация сотрудничает с лагерем "Артек", который находится под санкциями Евросоюза, США и Великобритании. Основанием для санкций стало участие центра в программах, связанных с перемещением украинских детей и их "патриотическим перевоспитанием", — пишут СМИ.
Финский политолог и историк Йохан Бэкман отметил, что законодательство Sun Ray не нарушило. "Но сейчас главная идеология финского правительства — русофобия. Поэтому оно ведет себя так, будто это главное преступление века", — отметил Бэкман.

Отношения давно охладели

За последние несколько лет отношения между Москвой и Хельсинки заметно ухудшились. Критический момент наступил после того, как Финляндия присоединилась к НАТО.
Кроме того, финские власти решили закрыть границу с Российской Федерацией. Официальной причиной был назван поток просителей убежища, которых якобы направляет Москва. В Кремле неоднократно отвергали подобные обвинения.
"Об ухудшении двусторонних российско-финляндских отношений говорить, пожалуй, уже нельзя. Речь идет об их полном разрушении. Политика Хельсинки привела к катастрофическому обвалу во всех сферах двустороннего взаимодействия", — прокомментировал сложившуюся ситуацию посол России в Финляндии Павел Кузнецов.

Что с финской экономикой сейчас?

Русофобская политика Финляндии привела к плачевной ситуации для самой Страны тысячи озер. Крупные промышленные предприятия оказались без российского леса и доступных энергоносителей, а финские компании потеряли стабильный рынок сбыта продукции.
Власти Финляндии даже обсуждали возможность создания в восточных районах особой экономической зоны, чтобы попытаться возродить местный бизнес. Однако без массового возвращения путешественников из России такие меры не принесут желаемого результата.
"ЕС хотел ослабить Россию с помощью санкций и использовать Украину как инструмент против нее, но это привело к обратному эффекту для ее собственной экономики", — написал финский политик и член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
© AP Photo / Sergei GritsПрезидент Финляндии Александр Стубб
Удивительно, что президент Финляндии Александр Стубб, который много лет добивался разрыва отношений с Москвой в пользу вступления в НАТО и призывал к размещению на границе с Россией ядерного оружия, совсем недавно призвал начать диалог с Москвой.
"Да, пора начинать переговоры", — сказал он в интервью Corriere della Sera.
Стубб отметил, что если политика американцев по отношению к России и Украине не будет отвечать интересам Евросоюза, то им самим нужно будет выходить на прямой контакт с Москвой.
Только вот история с травлей компании, которая отправила финских детей на отдых в Россию, ставит под сомнение желание соседнего государства мириться.
 
 
 
