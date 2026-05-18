В Ереване задержали мужчину, вступившего в перепалку с Пашиняном

ЕРЕВАН, 18 мая - РИА Новости. В Ереване задержан переселенец из Карабаха Артур Осипян, вступивший ранее в перепалку с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщил адвокат Роман Ерицян.

Осипян, подошедший к премьеру в понедельник во время встречи с избирателями, упрекнул его в роспуске Минской группы ОБСЕ на фоне звучащих из Баку заявлений о планах переселения азербайджанцев в Армению. Это вывело Пашиняна из себя, он начал оскорблять собеседника, и даже спросил, почему тот не погиб во время обострения конфликта в Карабахе.

"Со мной связались родственники Артура Осипяна и сообщили, что он задержан, а конкретнее — у них нет никаких данных о его местонахождении", - написал адвокат в соцсети Facebook* добавив, что телефон Осипяна выключен.

Он напомнил, что сегодня произошел инцидент между Осипяном и Пашиняном, в ходе которого Осипян раскритиковал премьера. "После чего его (Осипяна - ред.) силой оттащили, а затем Пашинян публично заявил, что Артур Осипян и такие как он должны были погибнуть во время войны...На данный момент у нас нет никаких данных ни о его местонахождении, ни о его процессуальном статусе,"- заявил адвокат.

Ранее в понедельник Пашинян накричал на вступившую с ним в полемику карабахскую армянку, пообещав также уничтожить своих политических противников, в частности, экс-президента Роберта Кочаряна и главу партии "Сильная Армения" Самвела Карапетяна.

Двадцатого февраля 1988 года народные депутаты Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) обратилась в Верховный Совет СССР с просьбой о передаче НКАО в состав Армянской ССР. После распада Советского Союза и вооруженного конфликта с Азербайджаном в 1992-1994 годах регион много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября того же года стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в НКАО в советское время. В регионе разместились российские миротворцы.