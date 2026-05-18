Пашинян набросился на карабахского армянина с вопросом, почему тот не погиб

ЕРЕВАН, 18 мая — РИА Новости. Никол Пашинян вступил в перепалку во время предвыборной агитации в Ереване, поругавшись с карабахским армянином.

Тот упрекнул армянского премьера в роспуске Минской группы ОБСЕ на фоне звучащих из Баку заявлений о планах переселения азербайджанцев в Армению . Кроме того, он напомнил его слова о том, что в Карабахе ничего не было построено.

« "Вы продвигаете азербайджанские нарративы. <...> Да, вы не строили, вы только грабили. <...> Я говорю, пусть эти карабахские псевдоэлиты проваливают отсюда. <...> Почему ты остался жив? Почему вы не погибли?" — прокричал Пашинян в мегафон.

При этом он заявил, что карабахский вопрос закрыт, а желающие поднять его вновь "будут иметь дело с ним".

Как утверждает в соцсетях адвокат Роман Ерицян, позже участника конфликта Артура Осипяна силой оттащили, а Пашинян публично заявил, что такие, как он, должны были погибнуть во время войны. По словам Ерицяна, местонахождение задержанного и его процессуальный статус неизвестны.

Ранее в понедельник политик накричал на вступившую с ним в полемику карабахскую армянку, пообещав также уничтожить своих политических противников, в частности экс-президента Роберта Кочаряна и главу партии "Сильная Армения" Самвела Карапетяна

Парламентские выборы в Армении назначены на 7 июня.

После распада Советского Союза и вооруженного конфликта с Азербайджаном в 1992-1994 годах Нагорный Карабах много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020-го в Карабахе возобновились боевые действия, по итогам которых армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и некоторые территории, входившие в автономную область в советское время.

На этом фоне Ереван и Баку вели мирные переговоры. В конце мая 2023 года Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.