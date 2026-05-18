Пашинян набросился на карабахского армянина с вопросом, почему тот не погиб

ЕРЕВАН, 18 мая — РИА Новости. Никол Пашинян вступил в перепалку во время предвыборной агитации в Ереване, поругавшись с карабахским армянином.
"Вы продвигаете азербайджанские нарративы. <...> Да, вы не строили, вы только грабили. <...> Я говорю, пусть эти карабахские псевдоэлиты проваливают отсюда. <...> Почему ты остался жив? Почему вы не погибли?" — прокричал Пашинян в мегафон.
При этом он заявил, что карабахский вопрос закрыт, а желающие поднять его вновь "будут иметь дело с ним".
Как утверждает в соцсетях адвокат Роман Ерицян, позже участника конфликта Артура Осипяна силой оттащили, а Пашинян публично заявил, что такие, как он, должны были погибнуть во время войны. По словам Ерицяна, местонахождение задержанного и его процессуальный статус неизвестны.
Ранее в понедельник политик накричал на вступившую с ним в полемику карабахскую армянку, пообещав также уничтожить своих политических противников, в частности экс-президента Роберта Кочаряна и главу партии "Сильная Армения" Самвела Карапетяна.
Парламентские выборы в Армении назначены на 7 июня.
После распада Советского Союза и вооруженного конфликта с Азербайджаном в 1992-1994 годах Нагорный Карабах много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020-го в Карабахе возобновились боевые действия, по итогам которых армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и некоторые территории, входившие в автономную область в советское время.
На этом фоне Ереван и Баку вели мирные переговоры. В конце мая 2023 года Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
В сентябре того же года Баку провел в Карабахе военную операцию, которая продлилась менее суток, после чего президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил территориальную целостность. До начала октября из Карабаха уехали более 100 тысяч жителей.