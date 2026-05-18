В Армении возбудили уголовное дело после видео с угрозами Пашиняну

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Армении возбудили уголовное дело после появления в сети видео с угрозами в адрес премьер-министра Никола Пашиняна.
- На видео вооруженные мужчины в масках оскорбляют Пашиняна и угрожают ему, снявшись на фоне флагов Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.
- Следственный комитет Армении проводит предварительное следствие для установления личностей, совершивших преступление.
ЕРЕВАН, 18 мая - РИА Новости. Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело после появление в сети видео с угрозами в адрес премьер-министра страны Никола Пашиняна, сообщила пресс-секретарь СК Кима Авдалян.
Ранее в армянском сегменте соцсетей появилось видео, на котором вооруженные мужчины в масках оскорбляют Пашиняна и угрожают ему. Неизвестные снялись на фоне флагов Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, объявившей о самороспуске с 1 января 2024 года. Они говорят на карабахском диалекте.
"Согласно сообщению, полученному из полиции, неустановленные лица руководствуясь мотивами ненависти и нетерпимости, в прямом эфире распространили видеозапись угрозы убийством в адрес премьер-министра Армении в связи с его государственной и политической деятельностью",- написала Авдалян в соцсети Facebook*.
В СК утверждают, что незнакомцы "без законного разрешения перехватили данные, не предназначенные для общего пользования, передаваемые с использованием средств компьютерной связи".
"По фактам подготовки группой лиц убийства, совершения компьютерного саботажа и незаконного оборота огнестрельного оружия и боеприпасов инициировано уголовное производство. Проводится предварительное следствие с целью установления личностей, совершивших преступление", - отметила Авдалян.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ.