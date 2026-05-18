03:18 18.05.2026
Владельцам квартир объяснили, какой объект проще всего сдать в аренду

Топ-менеджер Фирсова: под сдачу востребованы студии и однушки с хорошим ремонтом

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Самым востребованным арендным жильем остаются студии и однокомнатные квартиры с новым ремонтом и в хорошей локации.
  • Предложение аренды в первом квартале выросло на 34% — максимум за шесть лет, при этом более половины экспозиции составляют студии и однокомнатные квартиры.
  • Спрос на семейные квартиры стабилен, но инвесторы реже их покупают из-за высокой стоимости.
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Самым востребованным арендным жильем остаются студии и однокомнатные квартиры с новым ремонтом и в хорошей локации. Об этом агентству “Прайм” рассказала директор по продажам ГК "Развитие" Елена Фирсова.
По данным ДОМ.РФ, предложение аренды в первом квартале выросло на 34% — максимум за шесть лет. Более половины экспозиции — студии и "однушки". Инвесторы предпочитают именно такие форматы: они дешевле на входе, быстрее сдаются и дают предсказуемый доход. Реальная доходность от сдачи недвижимости в крупных городах достигает 6–15% в год.
"Сегодня арендаторы стали гораздо более требовательными. Конкурируют не только цены, но и качество продукта. Все больше покупателей выбирают квартиры с отделкой от застройщика — это позволяет сдавать жилье сразу после получения ключей", — пояснила Фирсова.

Спрос на семейные квартиры стабилен, но инвесторы реже их покупают из-за высокой стоимости. В долгосрочной перспективе именно они могут вырасти в цене из-за дефицита предложения. Пока же ликвиднее всего — небольшие квартиры с современным ремонтом.
