Рейтинг@Mail.ru
Саудовская Аравия перехватила три беспилотника, запущенных из Ирака - РИА Новости, 18.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:40 18.05.2026
Саудовская Аравия перехватила три беспилотника, запущенных из Ирака

Саудовские силы ПВО в воскресенье перехватили три БПЛА из Ирака

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Работа ПВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили и уничтожили три беспилотника.
  • Дроны были запущены из Ирака.
ДОХА, 17 мая - РИА Новости. Силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии в воскресенье перехватили три беспилотника, запущенных из Ирака, сообщил официальный представитель министерства обороны королевства Турки аль-Малики в микроблоге в социальной сети Х.
"В воскресенье утром три беспилотника были перехвачены и уничтожены после входа в воздушное пространство королевства из иракского воздушного пространства", - отметил аль-Малики.
Он заявил, что министерство обороны "оставляет за собой право ответить в надлежащее время и в надлежащем месте, готово осуществить все необходимые оперативные меры для противодействия любой попытке нарушения суверенитета, а также для безопасности и защиты жителей королевства".
Американские военные во время посадки в самолет на авиабазе в Ираке - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
В Ираке нашли еще одну израильскую военную базу, пишет NYT
00:25
 
В миреСаудовская АравияИракВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала