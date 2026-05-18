Саудовская Аравия перехватила три беспилотника, запущенных из Ирака

ДОХА, 17 мая - РИА Новости. Силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии в воскресенье перехватили три беспилотника, запущенных из Ирака, сообщил официальный представитель министерства обороны королевства Турки аль-Малики в микроблоге в социальной сети Х.

"В воскресенье утром три беспилотника были перехвачены и уничтожены после входа в воздушное пространство королевства из иракского воздушного пространства", - отметил аль-Малики.

Он заявил, что министерство обороны "оставляет за собой право ответить в надлежащее время и в надлежащем месте, готово осуществить все необходимые оперативные меры для противодействия любой попытке нарушения суверенитета, а также для безопасности и защиты жителей королевства".