Ученые обнаружили древние монеты с изображением Агнца Божьего

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости, Вадим Минеев. Очень редкие древние монеты с символами, связанными с библейскими пророчествами, были найдены более чем через 1000 лет после их создания кладоискателями из Дании.

Каково значение открытия? И что это за библейское пророчество?

Тридцать экземпляров во всем мире

Две необычные серебряные монеты, представляющие большой интерес для исследователей, обнаружены в Южной Ютландии и на острове Фюн и переданы в Национальный музей Дании для изучения. Речь идет о монетах "Агнец Божий", где изображены Альфа и Омега — символы, которые в Библии описываются как "Начало и Конец", фраза, тесно связанная с Книгой откровения.

Откровение Иоанна Богослова — это апокалиптическое пророчество, адресованное семи церквям в Азии Малой, которое служит утешением и предостережением, а также предсказывает грядущую победу Иисуса Христа над злом. В Откровении Агнцем Божьим именуется Спаситель, такое обозначение встречается 28 раз и символизирует воскресшего Христа.

К слову, в мире существует всего около трех десятков подобных монет, и находка двух новых экземпляров представляет собой событие, имеющее исключительное значение.

Защита не сработала

Специалист из музея сообщил, что монеты были изготовлены в качестве защитного средства.

© John Fhær Engedal Nissen/Søren Greve/The National Museum of Denmark Древние монеты, найденные во время раскопок в Дании

"Мы знаем, что в 1009 году английский король Этельред использовал все возможные средства, чтобы отразить нападения викингов. Он организовал посты и раздавал милостыню, а также чеканил монеты с христианскими мотивами, которые должны были защитить англичан", — говорится в заявлении.

Удивительно, но в самой Англии их было найдено очень мало. Большинство монет обнаружили в Скандинавии и Прибалтике, часто с прикрепленными к ним небольшими петельками — скорее всего, из них делали подвески или амулеты.

Гитте Тарнов Ингвардсон, музейный инспектор Национального музея Дании, считает , что монеты связывают эпоху английских королей и христианства с правлением датских монархов из династии викингов, появлением чеканки монет в Дании и даже формированием Датского государства.

Почему так редки?

Судя по всему, выпуск монет "Агнец Божий" был очень непродолжительным. Их редкость говорит о том, что было отчеканено ограниченное количество монет, после чего от этого дизайна отказались. Возможно, это было связано с продолжающимися набегами викингов: священная монета могла символизировать надежду.

Этельред II, которого позже прозвали Неразумным, управлял Англией с 978 по 1016 год. Его правление совпало с возобновлением набегов скандинавов на Англию, включая крупные вторжения датчан в конце X — начале XI века.

Армии викингов постоянно угрожали королевству, и английским правителям приходилось сочетать военные действия, налогообложение, дипломатию и выплату дани. Найденные монеты как раз принадлежат этим суровым временам.

Серебро на вес

Это открытие также указывает на серьезные экономические преобразования в эпоху викингов.

На большей части территории Дании серебро ходило на вес — люди использовали чеканное серебро, слитки и иностранные монеты, разрезая и взвешивая металл во время торговли. Но появившиеся английские монеты изменили эту привычку, продемонстрировав скандинавской элите преимущества более организованной монетной системы.

Национальный музей Дании отмечает , что датская монетная система была создана под влиянием упорядоченной денежной системы Англии.

Даже изображение Агнца Божьего нашло продолжение в Дании. Кнуд Великий и его сын Хардекнуд чеканили монеты с похожими мотивами, Свен II Эстридсен также использовал подобные изображения.