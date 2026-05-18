В аэропортах Тамбова и Домодедово сняли ограничения

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту "Домодедово" и аэропорту Тамбова, сообщила Росавиация.
"Аэропорты "Домодедово", Тамбова ("Донское"). Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.