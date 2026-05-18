"Аэрофлот" заявил о безопасности системы посадки в самолет по биометрии

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мая - РИА Новости. Система посадки в самолет по биометрии, которая заработает в России с 1 июня, соответствует современным требованиям безопасности, рассказал исполняющий обязанности заместителя генерального директора по информационным технологиям и информационной безопасности ПАО "Аэрофлот" Денис Попов.

Авиакомпания обращается по защищенным каналам связи к Центру биометрических технологий (ЦБТ) и проверяет соответствие лишь биометрического вектора конкретному клиенту, добавил Попов. Сами данные хранятся в защищенном государственном контуре, а весь обмен осуществляется по защищенным каналам, поэтому система соответствует современным требованиям безопасности.