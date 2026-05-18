"Аэрофлот" заявил о безопасности системы посадки в самолет по биометрии - РИА Новости, 18.05.2026
20:23 18.05.2026
"Аэрофлот" заявил о безопасности системы посадки в самолет по биометрии

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Логотип авиакомпании "Аэрофлот" в витрине офиса продаж в Москве
Логотип авиакомпании "Аэрофлот" в витрине офиса продаж в Москве. Архивное фото
  • Система посадки в самолет по биометрии соответствует современным требованиям безопасности, заявил представитель "Аэрофлота".
  • Она заработает в России в экспериментальном режиме с 1 июня.
  • Эксперимент продлится до 1 апреля 2027 года.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мая - РИА Новости. Система посадки в самолет по биометрии, которая заработает в России с 1 июня, соответствует современным требованиям безопасности, рассказал исполняющий обязанности заместителя генерального директора по информационным технологиям и информационной безопасности ПАО "Аэрофлот" Денис Попов.
"Безусловно, система безопасна. Все участники процесса не хранят биометрические данные на своей стороне. "Аэрофлот" в данном случае получает только согласие клиента на обработку и использование биометрических данных", - ответил Попов на вопрос РИА Новости о безопасности системы прохода в самолет по биометрии.
Авиакомпания обращается по защищенным каналам связи к Центру биометрических технологий (ЦБТ) и проверяет соответствие лишь биометрического вектора конкретному клиенту, добавил Попов. Сами данные хранятся в защищенном государственном контуре, а весь обмен осуществляется по защищенным каналам, поэтому система соответствует современным требованиям безопасности.
Система будет запущена в экспериментальном режиме с 1 июня на рейсах группы "Аэрофлот" между Москвой и Санкт-Петербургом. Биометрию нужно будет проходить перед досмотром багажа в аэропортах "Шереметьево" и "Пулково" и непосредственно перед посадкой в самолет. При этом опция прохода формальностей по паспорту остается доступной.
Эксперимент продлится до 1 апреля 2027 года и позволит протестировать передовые технологии идентификации в сфере гражданской авиации. По его итогам будут подготовлены предложения по развитию и масштабированию применения таких технологий, сообщали ранее в мае в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
Одиннадцатая конференция ЦИПР "Сделано в России: цифровая трансформация промышленности" проходит в Нижнем Новгороде 18-21 мая. Ее мероприятия направлены на обсуждение развития цифровой экономики России и внедрения технологий в основные направления. В продолжение конференции с 21 по 23 мая в Нижнем Новгороде пройдет городской фестиваль "Тех-Френдли Викенд".
