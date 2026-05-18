Кумпилов обсудил вопросы развития системы образования Адыгеи

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел рабочую встречу с министром образования и науки республики Евгением Лебедевым, где обсудил развитие региональной системы образования, реализацию нацпроектов и госпрограмм в образовательной сфере, организацию ЕГЭ и детского оздоровительного отдыха, сообщает пресс-служба правительства региона.

Лебедев доложил о реализации в Адыгее пилотного проекта по изучению истории региона, в рамках которого разработаны учебно-методические комплексы по курсу "История нашего края. Республика Адыгея" для 5-7 классов. Учебники по данному предмету включены в федеральный перечень. Для его преподавания педагоги прошли соответствующие курсы повышения квалификации.

Глава Адыгеи указал на важность грамотной подачи учебного материала и рекомендовал министру обратить особое внимание на методическое сопровождение учителей, включенных в реализацию данного проекта.

Отдельно обсуждены вопросы модернизации образовательной инфраструктуры. Руководитель министерства сообщил, что с 2022 по 2025 год в республике проведен капремонт 33 зданий 28 школ. На 2026–2027 годы запланировано капитально отремонтировать 19 зданий 17 школ.

Кроме того, в рамках выполнения поручения президента России Владимира Путина в 2025 году запущена программа капремонта детских садов. По ней в республике уже отремонтировано два детских сада, а до 2027 года будет отремонтировано еще 16 зданий 14 дошкольных учреждений. В настоящее время ведется капремонт пяти детсадов и двух школ, ремонтные работы в школах завершатся к 1 сентября. В летний период начнется ремонт еще пяти школ.

Кумпилов также подчеркнул необходимость обеспечения министерского контроля за качеством и сроками выполнения ремонтных работ. Отдельно поручено проработать с муниципалитетами вопросы благоустройства территорий школ параллельно капремонтам.

Говоря о подготовке и проведении экзаменационной кампании, Лебедев доложил, что в республике определены 11 пунктов ЕГЭ и 27 пунктов ОГЭ для проведения государственной итоговой аттестации.

Кумпилов поручил обеспечить межведомственное взаимодействие министерств, курирующих вопросы образования, здравоохранения и правопорядка, при организации и проведении выпускных экзаменов.

"Для нас крайне важно обеспечить комфорт и безопасность всех участников экзаменационного процесса, а кроме того – не снизить достигнутый в республике высокий уровень организации и объективности проведения экзаменов", – сказал Кумпилов.

Отдельной темой встречи стала популяризация рабочих специальностей среди молодежи, в том числе в рамках нацпроектов "Кадры" и "Молодежь и дети", программ партии "Единая Россия". Глава Адыгеи подчеркнул, что основная задача в данной сфере – выстроить единую систему поддержки молодых специалистов, которая охватывает период от школьной скамьи до получения среднего или высшего профессионального образования и последующего целевого трудоустройства.