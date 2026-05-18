Рейтинг@Mail.ru
Кумпилов обсудил вопросы развития системы образования Адыгеи - РИА Новости, 18.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Республика Адыгея - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Адыгея
 
14:09 18.05.2026 (обновлено: 14:10 18.05.2026)
Кумпилов обсудил вопросы развития системы образования Адыгеи

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов обсудил вопросы развития системы образования региона

© Фото : пресс-служба правительства АдыгеиГлава Адыгеи Мурат Кумпилов
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
© Фото : пресс-служба правительства Адыгеи
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел рабочую встречу с министром образования и науки республики Евгением Лебедевым, где обсудил развитие региональной системы образования, реализацию нацпроектов и госпрограмм в образовательной сфере, организацию ЕГЭ и детского оздоровительного отдыха, сообщает пресс-служба правительства региона.
Лебедев доложил о реализации в Адыгее пилотного проекта по изучению истории региона, в рамках которого разработаны учебно-методические комплексы по курсу "История нашего края. Республика Адыгея" для 5-7 классов. Учебники по данному предмету включены в федеральный перечень. Для его преподавания педагоги прошли соответствующие курсы повышения квалификации.
Вид на экстрим-парк в Адыгее - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
Туристский слет собрал в Адыгее около 600 человек со всей России
15 мая, 18:16
Глава Адыгеи указал на важность грамотной подачи учебного материала и рекомендовал министру обратить особое внимание на методическое сопровождение учителей, включенных в реализацию данного проекта.
Отдельно обсуждены вопросы модернизации образовательной инфраструктуры. Руководитель министерства сообщил, что с 2022 по 2025 год в республике проведен капремонт 33 зданий 28 школ. На 2026–2027 годы запланировано капитально отремонтировать 19 зданий 17 школ.
Кроме того, в рамках выполнения поручения президента России Владимира Путина в 2025 году запущена программа капремонта детских садов. По ней в республике уже отремонтировано два детских сада, а до 2027 года будет отремонтировано еще 16 зданий 14 дошкольных учреждений. В настоящее время ведется капремонт пяти детсадов и двух школ, ремонтные работы в школах завершатся к 1 сентября. В летний период начнется ремонт еще пяти школ.
Кумпилов также подчеркнул необходимость обеспечения министерского контроля за качеством и сроками выполнения ремонтных работ. Отдельно поручено проработать с муниципалитетами вопросы благоустройства территорий школ параллельно капремонтам.
Говоря о подготовке и проведении экзаменационной кампании, Лебедев доложил, что в республике определены 11 пунктов ЕГЭ и 27 пунктов ОГЭ для проведения государственной итоговой аттестации.
Кумпилов поручил обеспечить межведомственное взаимодействие министерств, курирующих вопросы образования, здравоохранения и правопорядка, при организации и проведении выпускных экзаменов.
"Для нас крайне важно обеспечить комфорт и безопасность всех участников экзаменационного процесса, а кроме того – не снизить достигнутый в республике высокий уровень организации и объективности проведения экзаменов", – сказал Кумпилов.
Отдельной темой встречи стала популяризация рабочих специальностей среди молодежи, в том числе в рамках нацпроектов "Кадры" и "Молодежь и дети", программ партии "Единая Россия". Глава Адыгеи подчеркнул, что основная задача в данной сфере – выстроить единую систему поддержки молодых специалистов, которая охватывает период от школьной скамьи до получения среднего или высшего профессионального образования и последующего целевого трудоустройства.
На базе школ для ребят откроют свои двери 93 лагеря дневного пребывания. Будут задействованы два стационарных загородных лагеря: "Лань" и "Горная легенда". Кумпилов поручил особое внимание уделить школьникам из подшефных районов Херсонской области, откуда ожидается около 600 ребят, а также детям из семей участников специальной военной операции.
Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
Глава Адыгеи и ректор МГТУ обсудили подготовку кадров для экономики региона
13 мая, 21:31
 
Республика АдыгеяРеспублика АдыгеяЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Мурат Кумпилов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала