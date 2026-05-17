Зотов покинул "Рубин" после четырех лет в клубе

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Российский полузащитник Александр Зотов покинул казанский "Рубин" в связи с истечением срока контракта, сообщается в Telegram-канале клуба.
В воскресенье "Рубин" на своем поле сыграл вничью с "Нижним Новгородом" со счетом 2:2 и завершил сезон на восьмой позиции. После встречи на стадионе прошла церемония, в ходе которой Зотов попрощался с болельщиками.
Он выступал за "Рубин" с лета 2022 года. Всего хавбек провел в составе клуба 96 матчей, в которых отметился 4 голами и 12 голевыми передачами.