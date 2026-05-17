Зотов покинул "Рубин" после четырех лет в клубе
22:36 17.05.2026 (обновлено: 22:46 17.05.2026)
Зотов покинул "Рубин" после четырех лет в клубе

р Зотов покинул казанский "Рубин" в связи с истечением срока контракта

© Фото : Соцсети "Рубина"Джоэль Фамейе и Александр Зотов
Джоэль Фамейе и Александр Зотов
© Фото : Соцсети "Рубина"
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский полузащитник Александр Зотов покинул казанский "Рубин" после истечения срока контракта.
  • Зотов выступал за "Рубин" с лета 2022 года и провел в составе клуба 96 матчей, забив 4 гола и сделав 12 голевых передач.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Российский полузащитник Александр Зотов покинул казанский "Рубин" в связи с истечением срока контракта, сообщается в Telegram-канале клуба.
В воскресенье "Рубин" на своем поле сыграл вничью с "Нижним Новгородом" со счетом 2:2 и завершил сезон на восьмой позиции. После встречи на стадионе прошла церемония, в ходе которой Зотов попрощался с болельщиками.
Он выступал за "Рубин" с лета 2022 года. Всего хавбек провел в составе клуба 96 матчей, в которых отметился 4 голами и 12 голевыми передачами.
Зотову 35 лет. Он является воспитанником "Спартака" и на протяжении карьеры также выступал в составе сочинской "Жемчужины", томской "Томи", ярославского "Шинника", тульского "Арсенала", московского "Динамо" и красноярского "Енисея".
Александр Зотов, Рубин, Нижний Новгород, Спартак Москва, Трансферы в РПЛ, Трансферы
 
