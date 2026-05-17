"Ее разоблачили". Произошедшее с женой Зеленского шокировало журналиста

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский готов пожертвовать своей женой, чтобы остаться у власти на фоне коррупционного скандала, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
"В Киеве усиливаются слухи о том, что жена Зеленского Елена сама стала объектом серьезных коррупционных расследований. Эта информация не является секретом для Зеленского, который видит в ее разоблачении лишь риск для себя. Есть информация, что он готов пожертвовать ею, чтобы скрыть свою причастность к коррупции на самом верху пирамиды", — написал он.
По его словам, у Елены были длительные тесные связи с экс-главой офиса Зеленского Андреем Ермаком и другими ключевыми фигурами из "близкого личного круга". Кроме того, есть данные, что супруга главы киевского режима фигурировала на записях Тимура Миндича, обсуждала и принимала решения о выплатах.
Ранее сегодня российские силовики сообщили, что НАБУ и САП завершают расследование против жены Владимира Зеленского Елены. При этом поводов для ее задержания у антикоррупционных органов достаточно. В настоящее время решается вопрос, какое уголовное дело должно стать первым.
Уточняется, что информация уже перестала быть тайной для самого главы киевского режима, который усилил охрану семьи и начал торги с западными партнерами.
В понедельник экс-главе офиса Зеленского Андрею Ермаку предъявили обвинение в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. Высший антикоррупционный суд Украины в четверг постановил отправить его под стражу с возможностью внесения залога в размере 3,1 миллиона долларов. Ермак, в свою очередь, заявил, что таких средств у него нет, а его защита будет подавать апелляцию.