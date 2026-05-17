Зеленский устроил истерику из-за решения Путина

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский испугался решения президента России Владимира Путина упростить правила получения российского гражданства жителям Приднестровья.
"Шаг специфичный. <…> Мы должны на это реагировать. Тем более что российский военный контингент <…> — это вызов для нас", — написал он в своем Telegram-канале.
Население ПМР составляет около 455 700 человек. По официальным данным, там проживают порядка 220 тысяч жителей с российским гражданством. Консульское обслуживание осуществляется в Тирасполе.