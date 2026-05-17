"Мы в тупике". На Западе выступили с внезапным призывом в отношении России - РИА Новости, 17.05.2026
22:21 17.05.2026 (обновлено: 22:22 17.05.2026)
Berliner Zeitung: Европе стоит наладить отношения с Россией

Флаги Европейского союза. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Исполнительный директор Международного бюро мира Райнер Браун заявил, что Европа должна наладить отношения с Россией.
  • По мнению Брауна, улучшение отношений с Россией пойдет на пользу европейским странам, и важнейшим интересом ЕС всегда было поддержание разумных отношений с Москвой.
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Европа стоит наладить отношения с Россией, заявил исполнительный директор Международного бюро мира Райнер Браун в интервью газете Berliner Zeitung.
"Я считаю, что Россия, конечно, не хочет конфликта с НАТО. У меня сложилось впечатление, что, как и в прошлом, российская сторона заинтересована в смягчении отношений с Европой и готова идти на компромиссы ради этого. Но следующий шаг теперь должен сделать Запад", — сказал он.
По его мнению, улучшение отношений с Россией пойдет на пользу европейским странам. Кроме того, важнейшим интересом ЕС всегда было и остается поддержание разумных отношений с Москвой, добавил Браун.
"Россия может делать что угодно — Запад все равно видит только конфронтацию. Образ "врага России" определял политику Федеративной Республики Германия со дня ее основания. Россия больше не готова терпеть все, что, кстати, является признаком ее силы. Россия обладает мощью великой державы, которую следует уважать. Если мы не вернемся к диалогу, так и останемся в тупике конфронтации", — резюмировал он.
В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". При этом в Кремле подчеркивали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. По его словам, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
