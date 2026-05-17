Краткий пересказ от РИА ИИ
- Немецкий эксперт Райнер Браун заявил, что Запад должен уважать Россию, которая обладает потенциалом сверхдержавы.
- Браун назвал предположения о том, что Россия намерена начать боевые действия против стран НАТО, абсурдом.
- Эксперт подчеркнул, что поддержание разумных отношений с Россией соответствует ключевым интересам Европы.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Запад должен проявлять уважение по отношению к России, которая обладает потенциалом сверхдержавы и "не готова терпеть все подряд", такое мнение озвучил немецкий эксперт, бывший сопредседатель Международного бюро мира Райнер Браун.
«
"Россия может делать что угодно, и Запад будет видеть в этом только конфронтацию. Образ России как врага определял политику ФРГ с момента ее основания. Россия больше не готова терпеть все подряд, что является признаком силы. Россия обладает потенциалом великой державы, которую необходимо уважать как таковую", - сказал Браун в интервью газете Berliner Zeitung.
«
"Европейский союз не может ставить себя в зависимость от стран Балтии. А ключевым интересом Европы было и остается поддержание разумных отношений с Россией", - добавил Браун.
Райнер Браун - ветеран немецкого мирного движения, специализирующийся на критике ядерного оружия, и экс-сопредседатель Международного бюро мира (International Peacebureau). Он также соинициатор ряда призывов к немецкому правительству об урегулировании конфликта на Украине и соорганизатор крупнейших мирных инициатив в Германии.