Рейтинг@Mail.ru
Запад должен уважать Россию, заявил немецкий эксперт - РИА Новости, 17.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:24 17.05.2026
Запад должен уважать Россию, заявил немецкий эксперт

Эксперт Браун: Запад должен уважать РФ, Москва не станет терпеть его выходки

© REUTERS / Yves HermanФлаги Европейского союза перед зданием штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Флаги Европейского союза перед зданием штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
© REUTERS / Yves Herman
Флаги Европейского союза перед зданием штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Немецкий эксперт Райнер Браун заявил, что Запад должен уважать Россию, которая обладает потенциалом сверхдержавы.
  • Браун назвал предположения о том, что Россия намерена начать боевые действия против стран НАТО, абсурдом.
  • Эксперт подчеркнул, что поддержание разумных отношений с Россией соответствует ключевым интересам Европы.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Запад должен проявлять уважение по отношению к России, которая обладает потенциалом сверхдержавы и "не готова терпеть все подряд", такое мнение озвучил немецкий эксперт, бывший сопредседатель Международного бюро мира Райнер Браун.
«

"Россия может делать что угодно, и Запад будет видеть в этом только конфронтацию. Образ России как врага определял политику ФРГ с момента ее основания. Россия больше не готова терпеть все подряд, что является признаком силы. Россия обладает потенциалом великой державы, которую необходимо уважать как таковую", - сказал Браун в интервью газете Berliner Zeitung.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
"Говорить со стеной". Слова Каллас о переговорах с Россией поразили Запад
Вчера, 17:29
Он подчеркнул, что Россия точно не намерена начинать боевые действия против стран НАТО, назвал обратные предположения "абсурдом" с любой точки зрения. Эксперт добавил, что обеспечение конструктивных отношений с Россией абсолютно соответствует интересам Европы.
«
"Европейский союз не может ставить себя в зависимость от стран Балтии. А ключевым интересом Европы было и остается поддержание разумных отношений с Россией", - добавил Браун.
Райнер Браун - ветеран немецкого мирного движения, специализирующийся на критике ядерного оружия, и экс-сопредседатель Международного бюро мира (International Peacebureau). Он также соинициатор ряда призывов к немецкому правительству об урегулировании конфликта на Украине и соорганизатор крупнейших мирных инициатив в Германии.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
"Настало время". На Западе выступили с призывом в отношении России
16 мая, 15:33
 
В миреРоссияГерманияЕвропаРайнер БраунНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала