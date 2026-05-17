Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова назвала атаку БПЛА на Москву массовым терактом.
- По словам Захаровой, объекты нападения были исключительно мирные — люди, многоквартирные и частные дома.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с РИА Новости назвала атаку БПЛА на Москву очередным массовым терактом киевского режима на деньги ЕС.
"Под звуки песен "Евровидения" киевский режим на деньги еэсовцев совершил очередной массовый теракт", - сказала она.
Захарова подчеркнула, что мишенями для нападения стали исключительно мирные жители и гражданские объекты — многоквартирные и частные дома.
"Данные теракты, как и предыдущие, - преступления Зеленского и Банковой, а также финансирующего их коллективного западного меньшинства", - добавила она.
За минувшую ночь силы ПВО сбили 556 беспилотников, около 130 из них — в Московском регионе. Три человека погибли при атаке дронов на Химки и Мытищи. Налету беспилотников также подвергся Дедовск, где ранения получили четыре человека, была повреждена многоэтажка и шесть частных домовладений в поселке Агрогородок. В микрорайоне Путилково в Красногорске пострадали несколько квартир. В деревне Субботино в Наро-Фоминском округе загорелся частный дом.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18