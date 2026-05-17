Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала атаку БПЛА на Москву - РИА Новости, 17.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:26 17.05.2026 (обновлено: 15:50 17.05.2026)
Захарова прокомментировала атаку БПЛА на Москву

Захарова назвала атаку БПЛА на Москву терактом киевского режима на деньги ЕС

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова назвала атаку БПЛА на Москву массовым терактом.
  • По словам Захаровой, объекты нападения были исключительно мирные — люди, многоквартирные и частные дома.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с РИА Новости назвала атаку БПЛА на Москву очередным массовым терактом киевского режима на деньги ЕС.
"Под звуки песен "Евровидения" киевский режим на деньги еэсовцев совершил очередной массовый теракт", - сказала она.
Захарова подчеркнула, что мишенями для нападения стали исключительно мирные жители и гражданские объекты — многоквартирные и частные дома.
"Данные теракты, как и предыдущие, - преступления Зеленского и Банковой, а также финансирующего их коллективного западного меньшинства", - добавила она.
За минувшую ночь силы ПВО сбили 556 беспилотников, около 130 из них — в Московском регионе. Три человека погибли при атаке дронов на Химки и Мытищи. Налету беспилотников также подвергся Дедовск, где ранения получили четыре человека, была повреждена многоэтажка и шесть частных домовладений в поселке Агрогородок. В микрорайоне Путилково в Красногорске пострадали несколько квартир. В деревне Субботино в Наро-Фоминском округе загорелся частный дом.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМоскваЕвросоюзМария ЗахароваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала