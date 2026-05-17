В Венгрии заяц в прыжке сбил самокатчика
23:28 17.05.2026 (обновлено: 23:59 17.05.2026)
В Венгрии заяц в прыжке сбил самокатчика

Под Будапештом прыгнувший заяц сбил мужчину на электросамокате

БУДАПЕШТ, 17 мая — РИА Новости. В городе Сазхаломбатте под Будапештом заяц в прыжке сбил мужчину, ехавшего на электросамокате, передает венгерский телеканал Tények.
"Мы столкнулись, когда он был на уровне моей головы. Я держал руль, но отпустил его, когда упал на землю. И я просто удивился, что такое вообще возможно", — рассказал пострадавший Даниел Ковач, сообщив, что в момент столкновения двигался со скоростью 35 километров в час.
На опубликованных кадрах видно, как на дорогу выскочил заяц, который неожиданно прыгнул прямо в лицо молодому человеку. Благодаря шлему и экипировке он отделался ушибами от падения на асфальт. Ушастый зверь же быстро ускакал обратно в поле.
Как рассказал телеканалу член Охотничьей палаты Венгрии Аттила Фельдвари, в момент стресса зайцы способны прыгать на высоту до пяти метров и развивать скорость до 70 километров в час. Он предположил, что животное не сориентировалось, откуда исходит угроза, поэтому прыгнуло прямо на движущийся объект.
