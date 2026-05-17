ЗАЭС после атаки ВСУ работает штатно

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Запорожская АЭС после атаки ВСУ работает штатно, радиационный фон на площадке станции и в зоне наблюдения в пределах нормы, сообщила станция.
"Запорожская АЭС продолжает работу в штатном режиме. Нарушений условий безопасной эксплуатации не зафиксировано. Все технологические параметры находятся под контролем. Радиационный фон на площадке станции и в зоне наблюдения в пределах нормы", - говорится в сообщении, опубликованном в канале АЭС на платформе "Макс".
22 июня 2022, 17:18