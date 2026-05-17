В Пятигорске задержали директора сети АЗС после пожара на одной из них

ПЯТИГОРСК, 17 мая – РИА Новости. Следователи задержали директора сети автозаправочных станций, в результате возгорания на одной из которых в Пятигорске пострадали граждане, сообщило СУ СК Ставрополья.
В субботу губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что два человека пострадали в результате взрыва на газовой автозаправке в Пятигорске. Позже, по уточненной информации, число пострадавших возросло до шести.
"В Пятигорске следователи СК России задержали директора сети автозаправочных станций, в результате возгорания на одной из которых пострадали граждане. В настоящее время по подозрению в совершении преступления задержан 38-летний директор сети автозаправочных станций. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в офисах организации проводятся допросы свидетелей и изымается документация. Назначен ряд судебных экспертиз. Также проверяется деятельность других заправок организации на предмет соответствия требованиям безопасности.
Как ранее уточнял мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов, взрыв произошел из-за нарушенной техники безопасности при разгрузке газовоза. Прокуратура проводит проверку, СК возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей.