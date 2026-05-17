В Японии задержали американского военного за кражу

11:17 17.05.2026
Сотрудники правоохранительных органов Японии. Архивное фото
ТОКИО, 17 мая — РИА Новости. Полиция Японии задержала военнослужащего ВМС США по подозрению в краже кошелька и телефона у женщины в городе Сасэбо на острове Кюсю.
По данным полиции, задержанным оказался 26-летний матрос, служащий на американской военно-морской базе “Сасэбо”. Правоохранительные органы полагают, что американец похитил у женщины, с которой находился в одном такси, пакет с кошельком, мобильным телефоном и другими вещами общей стоимостью около 105,5 тысячи иен (около 670 долларов по текущему курсу) и скрылся.
Позже его задержали. Подозреваемый в ходе допроса заявил, что “действительно забрал пакет, но собирался потом его вернуть”.
