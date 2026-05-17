В Японии задержали американского военного за кражу

ТОКИО, 17 мая — РИА Новости. Полиция Японии задержала военнослужащего ВМС США по подозрению в краже кошелька и телефона у женщины в городе Сасэбо на острове Кюсю.

По данным полиции, задержанным оказался 26-летний матрос, служащий на американской военно-морской базе “Сасэбо”. Правоохранительные органы полагают, что американец похитил у женщины, с которой находился в одном такси, пакет с кошельком, мобильным телефоном и другими вещами общей стоимостью около 105,5 тысячи иен (около 670 долларов по текущему курсу) и скрылся.