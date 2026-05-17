Боец ММА дубасит женщин в Чечне. Громкая история из подъезда в Грозном
14:30 17.05.2026 (обновлено: 19:06 17.05.2026)
Боец ММА дубасит женщин в Чечне. Громкая история из подъезда в Грозном

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости, Андрей Васильчин. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Джихад Юнусов угодил в резонансный скандал после того, как спортсмен избил двух женщин в Грозном. Отмечается, что в субботу у него произошел конфликт с пожилой соседкой из-за камеры видеонаблюдения, установленной на лестничной площадке. Джихаду эти перемены в подъезде не понравились — дошло до того, что Юнусов плеснул кофе в лицо женщине и перешел к рукоприкладству, ударив соседку кулаками и дверью. Помимо этого, боец ММА вырвался из рук товарища, удерживавшего взбешенного мужчину, и обрушился на еще одну женщину, пытавшуюся заступиться за пострадавшую.
Как сообщил заместитель начальника отделения полиции №1 УМВД России по городу Грозный Сайд-Ахмед Арсунукаев журналистам, по данному инциденту проводится проверка.
Бойцовский клуб "Ахмат" оперативно отреагировал на проступок своего спортсмена и уже в воскресенье объявил об исключении Юнусова:
"В связи с недопустимым поведением, не соответствующим моральным, духовным и этическим нормам, которых придерживается республиканский бойцовский клуб "Ахмат", по решению заместителя председателя правительства Чеченской Республики - министра по физической культуре и спорту Ахмата Кадырова, боец смешанных единоборств Джихад Юнусов исключен из клуба".
В клубе отметили, что для чеченского народа бережное отношение и уважение к старшему поколению, в особенности к женщинам, всегда были и остаются приоритетными:
"Наш народ славится своим воспитанием, соблюдением духовных и этических норм, а также уважением к национальным традициям и обычаям. Подобное поведение никогда не будет терпимо и будет пресекаться как в прошлом, так и в будущем".
Также о происшествии в Чечне высказался у себя в соцсетях президент АСА Магомед Бибулатов, четко обозначивший, что спортсмен больше не имеет никакого отношения к престижной организации:
"Хотел бы высказаться по ситуации с Джихадом Юнусовым. Свой последний бой в лиге АСА он провел два года назад, после чего было принято решение освободить спортсмена от контракта. Причина — серия из поражений, которая насчитывала уже три поединка. И когда сегодня в СМИ пишут: "Боец лиги АСА сделал то-то и то-то…" Вам нужно уточнять информацию: Юнусов давно не является бойцом АСА, и лига не несет никакой ответственности за то, что он делает. И АСА не одобряет такое поведение: будь то действия тех, кто на контракте, или тех, кто от него освобожден".

Что известно о провинившемся бойце ММА:

  • Является чемпионом Кубка Мира по ММА и чемпионом Чеченской Республики по смешанным единоборствам;
  • Юнусов дебютировал в профессиональных MMA в 2012-м. Его рекорд — 19 побед и восемь поражений;
  • Спортсмен не дрался с августа 2024 года, когда в рамках турнира ACA 178 уступил решением судей Хафизу Сакибекову. То поражение стало для Юнусова третьим кряду;
  • Выступал в ACA на протяжении пяти лет;
  • Несколько месяцев назад боец ММА рассказывал подписчикам о встрече с руководством АСА и даже анонсировал скорое возращение в бои. Однако официальное объявление о поединке уроженца Грозного российский промоушен так и не сделал.
На данный момент Юнусов никак не высказался о произошедшем.
