- В Одесской области прогремели взрывы.
- Сигнал воздушной тревоги звучал в части Одесской области.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Взрывы прогремели в воскресенье в Одесской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Березовском районе Одесской области прозвучал взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги звучит в части Одесской области.
