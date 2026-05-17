08:00 17.05.2026 (обновлено: 08:04 17.05.2026)
Тайны "огненного письма": драгоценные эмали на выставке в Москве

В Москве открылась выставка "Огненное письмо. Искусство эмали"

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости, Юлия Зачетова. Во Всероссийском музее декоративного искусства открылась выставка "Огненное письмо. Искусство эмали" — масштабный проект, объединивший шедевры из государственных и частного собраний. В экспозиции — изделия ювелирных фирм Фаберже, Овчинникова, работы княгини Марии Тенишевой, вазы, картины, ковши, чары, блюда и шкатулки в русском стиле, уникальные образцы ростовской финифти, а также лиможские эмали из частной коллекции.
"Искусство эмали — это всегда работа со стихией огня, где каждый этап требует от мастера не только технического знания, но и тонкого художественного чувства. Цвет, форма во многом рождаются в процессе обжига и не поддаются полному контролю. Именно поэтому каждое изделие требует большого опыта, точности и интуиции. На выставке мы показываем результаты этого "огненного письма", — говорит директор музея Татьяна Рыбкина.

Эмаль — это роспись стекловидным порошком по металлу. У каждой мастерской был свой секрет цвета порошка. Чтобы создать любую эмаль, нужно не менее восьми-двадцати обжигов при температуре 800 градусов. Получаются очень долговечные изделия, которым не страшны ни высокие, ни низкие температуры, ни свет, ни темнота, их нельзя только бить.

В экспозиции — работы из коллекций Всероссийского музея декоративного искусства, Государственного исторического музея, Смоленского государственного музея-заповедника и частного собрания Натальи Карпович. Многие экспонируются впервые.

В первом разделе — шедевры мастеров французского города Лимож, всемирно известного центра эмальерного производства. Предоставлены частным собранием коллекционера Натальи Карпович.

Это вещи, созданные в период с XII века до первой половины XX столетия.

Самый старинный экспонат — мощевик XII века. На стеллаже — портреты короля Генриха II, Екатерины Медичи, Наполеона в детстве, уникальные предметы XVI-XIX веков, утварь, которой не пользовались, а выставляли напоказ как символ достатка, "Житие Жанны д’Арк", украшенное эмалями Жюля Сарланди, картины известных художников, выполненные в этой технике. Самая "молодая" работа — 1997 года.

На фото: "Житие Жанны д’Арк" с эмалями.

Второй раздел посвящен русскому искусству эмали от XVII столетия до наших дней.

Особенно интересны произведения второй половины XIX — начала XX века, эпохи "Русского стиля", золотого века отечественной "огненной живописи".

"В XVII веке эмаль стали использовать не только в декоративных изделиях из драгоценных металлов, но и для украшения предметов быта. Формируются художественные центры — в Великом Устюге, Сольвычегодске. А к XVIII столетию наибольшее распространение получает расписная эмаль, открываются мастерские в Ростове, в Петербургской академии художеств. Знать заказывает себе милые вещицы именно с расписной эмалью — табакерки, шкатулки, пудреницы. Эмалью украшают и предметы религиозного культа. На выставке, в частности, есть драгоценное Евангелие, обложка которого декорирована эмалью", — рассказывает куратор Ирина Муратова.

Представлены шедевры знаменитых мастеров и фирм того времени: династии Фаберже, Овчинникова, Хлебникова, Рюкерта, Сазикова, Постникова, Курлюкова, Оловянишникова.

Немало изделий мастерской княгини Марии Тенишевой. Известная меценатка, художница и коллекционер, она возродила в начале XX века утраченную технику "выемчатой" эмали. Открыла мастерскую в Талашкине, разработала с художником Жакеном более 200 оттенков непрозрачной эмали, а в 1916 году защитила диссертацию по этому виду искусства.

"Все 78 предметов этого серебряного сервиза, заказанного знатной семьей, дошли до наших дней. Костяные вставки — чтобы не обжигать руки", — объясняет куратор.

В разделе XX века и современной эмали — самые разнообразные по технике, стилю и сюжетам произведения: агитационные и пейзажные панно, изделия фабрики "Ростовская финифть" и концептуальные авторские работы. Есть и подарки Сталину, в том числе украшенный эмалью ликерный набор, изготовленный к 70-летию вождя.

Отдельный зал посвящен 1970-м. "В это время начинается поиск нового художественного языка. В 1983-м наш музей провел международный конкурс для эмальеров. И здесь как раз можно увидеть произведения, созданные его участниками: панно, украшения, дизайнерские вещи для интерьера", — отмечает Ирина Муратова.

