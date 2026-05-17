Вирусолог назвал опасную особенность хантавирусов - РИА Новости, 17.05.2026
10:37 17.05.2026
Вирусолог назвал опасную особенность хантавирусов

Вирусолог Оберемок: хантавирусы могут мутировать в новые опасные варианты

© REUTERS / Dado RuvicПоложительный тест на хантавирус
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Хантавирусы имеют опасную особенность, связанную с высокой изменчивостью, что может спровоцировать появление новых вариантов с более высокой смертностью.
  • Хантавирусы — это РНК-содержащие вирусы, склонные к высокой частоте возникновения мутаций.
  • Хотя хантавирус не настолько заразен и опасен, как коронавирус SARS-CoV-2, он может со временем «переродиться» из-за мутаций в новые опасные варианты.
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости. Хантавирусы имеют одну опасную особенность, связанную с высокой изменчивостью, что может спровоцировать появление новых вариантов с более высокой смертностью, сообщил РИА Новости доктор биологических наук, заведующий кафедрой общей биологии и генетики Крымского федерального университета В. И. Вернадского, вирусолог Владимир Оберемок.
По его словам, то, что мы знаем о хантавирусе на сегодня - он не представляет собой такой проблемы, как это было с коронавирусом SARS-CoV-2, но есть одна опасная особенность.
"Хантавирусы - это РНК-содержащие вирусы, склонные к высокой частоте возникновения мутаций, они быстро меняются. В будущем будут возникать разные варианты хантавируса, в том числе изредка и опасные, вызывающие более высокую смертность и способные быстро передаваться от человека к человеку. Риск низкий, но он всегда существует", - сказал Оберемок агентству.
Он отметил, что РНК-содержащие вирусы имеют потенциал "переродиться" в более опасные варианты.
"Хантавирус не настолько контагиозен и опасен, как был коронавирус SARS-CoV-2, от человека к человеку передается крайне редко, но, с другой стороны, может со временем "переродиться" из-за мутаций в новые опасные варианты", - сказал вирусолог.
