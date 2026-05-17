Ветеран СВО рассказала, что сын пошел на фронт за ней и попал в ту же часть

Краткий пересказ от РИА ИИ Ветеран спецоперации Елена Колош с позывным "Гера" рассказала, что первой ушла на фронт, а ее сын последовал за ней и попал в ту же часть.

Елена и ее сын виделись за два года всего восемь-девять раз, хотя стояли друг от друга в семи километрах.

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Ветеран спецоперации Елена Колош с позывным "Гера" рассказала РИА Новости, что первой ушла на фронт, а ее сын последовал за ней и попал в ту же часть.

Колош, которой 54 года, ранее была операционной медсестрой и медсестрой-анестезистом, она не надеялась, что ее примут добровольцем, но ее навыки оказались очень нужны российским бойцам.

"Естественно, я не могла остаться где-то в стороне, потому что моя бабушка три с половиной года воевала в Великую Отечественную войну. И я помню ее рассказы, естественно, без страшилок, мне рассказывали, как детям. Всегда очень гордилась ей и ее медалями", - сказала "Гера".

По словам Колош, ее семья довольно патриотична, в связи с чем сын ждал мобилизации. Но она решила, что пойдет первой, а потом может и сын. В итоге сын последовал за матерью и попал по распределению в ту же часть.