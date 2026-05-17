Рейтинг@Mail.ru
Ветеран СВО рассказала, что сын пошел на фронт за ней и попал в ту же часть - РИА Новости, 17.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:26 17.05.2026
Ветеран СВО рассказала, что сын пошел на фронт за ней и попал в ту же часть

Ветеран СВО Колош с позывным «Гера» рассказала, как ее сын пошел на фронт

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ветеран спецоперации Елена Колош с позывным "Гера" рассказала, что первой ушла на фронт, а ее сын последовал за ней и попал в ту же часть.
  • Елена и ее сын виделись за два года всего восемь-девять раз, хотя стояли друг от друга в семи километрах.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Ветеран спецоперации Елена Колош с позывным "Гера" рассказала РИА Новости, что первой ушла на фронт, а ее сын последовал за ней и попал в ту же часть.
Колош, которой 54 года, ранее была операционной медсестрой и медсестрой-анестезистом, она не надеялась, что ее примут добровольцем, но ее навыки оказались очень нужны российским бойцам.
"Естественно, я не могла остаться где-то в стороне, потому что моя бабушка три с половиной года воевала в Великую Отечественную войну. И я помню ее рассказы, естественно, без страшилок, мне рассказывали, как детям. Всегда очень гордилась ей и ее медалями", - сказала "Гера".
По словам Колош, ее семья довольно патриотична, в связи с чем сын ждал мобилизации. Но она решила, что пойдет первой, а потом может и сын. В итоге сын последовал за матерью и попал по распределению в ту же часть.
"Мы стояли друг от друга где-то в семи километрах, но виделись очень мало... Мы каждую встречу с ним обязательно делали фотографии, за два года у меня их всего восемь-девять штук. Столько раз мы виделись с сыном за два года, хотя находились рядом", - добавила "Гера".
Писатель Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Прилепин рассказал, как отреагировал на решение сына отправиться на фронт
29 апреля, 14:09
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала