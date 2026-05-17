Правительство Венесуэлы объявило о депортации соратника Мадуро Алекса Сааба

Краткий пересказ от РИА ИИ Власти Венесуэлы сообщили о депортации колумбийского гражданина Алекса Сааба, ранее освобожденного из американской тюрьмы в рамках обмена заключенными и занимавшего министерский пост в правительстве Николаса Мадуро.

МЕХИКО, 17 мая - РИА Новости. Власти Венесуэлы сообщили о депортации колумбийского гражданина Алекса Сааба, ранее освобожденного из американской тюрьмы в рамках обмена заключенными и занимавшего министерский пост в правительстве Николаса Мадуро.

"Правительство Боливарианской Республики Венесуэла сообщает о депортации гражданина Колумбии Алекса Наима Сааба Морана, осуществленной 16 мая 2026 года в соответствии с положениями миграционного законодательства Венесуэлы", - говорится в заявлении венесуэльской миграционной службы Saime

В сообщении отмечается, что решение о депортации было принято с учетом того, что Сааб "причастен к совершению различных преступлений в Соединенных Штатах Америки, о чем широко известно из публичных источников".

Власти не уточнили, в какую страну был депортирован Сааб и где он находится в настоящее время.

В июле 2019 года США включили Сааба в санкционный список, обвинив его в организации "широкой коррупционной сети" в интересах президента Венесуэлы Николаса Мадуро . В 2020 году Сааб, обладавший дипломатическим статусом, был задержан в Кабо-Верде по запросу США во время дозаправки самолета, следовавшего в Иран , а в октябре 2021 года экстрадирован в Соединенные Штаты.

Американская прокуратура обвиняла его в сговоре с целью легализации незаконных доходов. При этом позднее с него были сняты наиболее тяжкие обвинения, связанные с предполагаемым отмыванием 350 миллионов долларов.

Экстрадиция Сааба в США в 2021 году привела к срыву переговоров между правительством Венесуэлы и оппозицией в Мехико , где он формально входил в состав делегации правительства.

В декабре 2023 года администрация президента США Джо Байдена освободила Сааба в рамках обмена заключенными с Венесуэлой, который предусматривал взаимное освобождение около 30 человек, включая американцев, задержанных в Венесуэле.