Рейтинг@Mail.ru
Правительство Венесуэлы объявило о депортации соратника Мадуро Алекса Сааба - РИА Новости, 17.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:36 17.05.2026
Правительство Венесуэлы объявило о депортации соратника Мадуро Алекса Сааба

Венесуэла депортировала из США бывшего министра Алекса Сааба

© AP Photo / Matias DelacroixВид на центр Каракаса
Вид на центр Каракаса - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
© AP Photo / Matias Delacroix
Вид на центр Каракаса. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Венесуэлы сообщили о депортации колумбийского гражданина Алекса Сааба, ранее освобожденного из американской тюрьмы в рамках обмена заключенными и занимавшего министерский пост в правительстве Николаса Мадуро.
  • Решение о депортации Алекса Сааба было принято с учетом его причастности к совершению различных преступлений в Соединенных Штатах Америки.
МЕХИКО, 17 мая - РИА Новости. Власти Венесуэлы сообщили о депортации колумбийского гражданина Алекса Сааба, ранее освобожденного из американской тюрьмы в рамках обмена заключенными и занимавшего министерский пост в правительстве Николаса Мадуро.
"Правительство Боливарианской Республики Венесуэла сообщает о депортации гражданина Колумбии Алекса Наима Сааба Морана, осуществленной 16 мая 2026 года в соответствии с положениями миграционного законодательства Венесуэлы", - говорится в заявлении венесуэльской миграционной службы Saime.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро возле президентского дворца в Каракасе, когда избирательные органы объявили его победителем президентских выборов - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
"Затишье — временное". В Венесуэле рассказали о жизни без Мадуро
6 апреля, 08:00
В сообщении отмечается, что решение о депортации было принято с учетом того, что Сааб "причастен к совершению различных преступлений в Соединенных Штатах Америки, о чем широко известно из публичных источников".
Власти не уточнили, в какую страну был депортирован Сааб и где он находится в настоящее время.
В июле 2019 года США включили Сааба в санкционный список, обвинив его в организации "широкой коррупционной сети" в интересах президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В 2020 году Сааб, обладавший дипломатическим статусом, был задержан в Кабо-Верде по запросу США во время дозаправки самолета, следовавшего в Иран, а в октябре 2021 года экстрадирован в Соединенные Штаты.
Американская прокуратура обвиняла его в сговоре с целью легализации незаконных доходов. При этом позднее с него были сняты наиболее тяжкие обвинения, связанные с предполагаемым отмыванием 350 миллионов долларов.
Сотрудники офиса ФБР - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
В ФБР отказались прокомментировать сообщения о задержании соратника Мадуро
5 февраля, 02:00
Экстрадиция Сааба в США в 2021 году привела к срыву переговоров между правительством Венесуэлы и оппозицией в Мехико, где он формально входил в состав делегации правительства.
В декабре 2023 года администрация президента США Джо Байдена освободила Сааба в рамках обмена заключенными с Венесуэлой, который предусматривал взаимное освобождение около 30 человек, включая американцев, задержанных в Венесуэле.
Алекс Сааб в октябре 2024 года был назначен министром промышленности и национального производства Венесуэлы. Этот пост он занимал до января текущего года, когда после захвата США Николаса Мадуро уполномоченный президент Дельси Родригес приняла решение объединить это министерство с министерством торговли.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Аргентина добивается экстрадиции Мадуро
4 февраля, 19:08
 
В миреВенесуэлаСШАКолумбияНиколас МадуроДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала