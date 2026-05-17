02:04 17.05.2026 (обновлено: 03:30 17.05.2026)
Валиева надеется на дальнейшее сотрудничество с хореографом Ришо

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Российская фигуристка Камила Валиева поблагодарила французского хореографа Бенуа Ришо за постановку программы и выразила надежду на дальнейшее сотрудничество со специалистом.
Ранее несколько не связанных друг с другом источников сообщили РИА Новости, что Валиева с четверга начала работать над программой с Ришо, ради чего он перенес вылет из России. Прежде о своем сотрудничестве со специалистом заявила Александра Игнатова (Трусова).
«
"Спасибо. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество", - написала Валиева в своем Telegram-канале.
Ришо дважды становился лауреатом премии Международного союза конькобежцев (ISU) как лучший постановщик программ - в 2024 и 2026 годах. Кроме того, француз работает с российскими фигуристами Василисой Кагановской/Максимом Некрасовым, Марией Фефеловой/Артемом Валовым, Трусовой и Евгением Семененко.
