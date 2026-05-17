Вагенкнехт назвала Мерца реальной угрозой для Германии
17:11 17.05.2026
Вагенкнехт назвала Мерца реальной угрозой для Германии

Вагенкнехт заявила, что Мерц с коалицией представляют реальную опасность для ФРГ

© AP Photo / Martin Meissner — Сара Вагенкнехт. Архивное фото
Сара Вагенкнехт. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вагенкнехт заявила, что Мерц и сформированная при нем правящая коалиция представляют реальную опасность для Германии.
  • Канцлер ФРГ и его коалиция хаоса может разрушить экономику страны и втянуть ее в крупную войну, заявила она.
  • Так лидер ССВ прокомментировала заявления премьер-министра Баварии Маркуса Зедера и министра внутренних дел земли Тюрингия Георга Майера.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт заявила, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц и сформированная при нем правящая коалиция представляют реальную опасность для Германии.
"Мерц и его коалиция хаоса, которая может разрушить экономику страны и втянуть ее в крупную войну, представляют реальную опасность для Германии", - написала Вагенкнехт в своем аккаунте в соцсети Х.
Так лидер ССВ прокомментировала заявления премьер-министра Баварии Маркуса Зедера и министра внутренних дел земли Тюрингия Георга Майера. На Католическом съезде в Вюрцбурге Зедер заявил, что в случае краха нынешнего федерального правительства Германия рискует пойти по "веймарскому сценарию" и повторить период политической нестабильности Веймарской республики, который предшествовал созданию Третьего рейха. Комментируя планы оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в случае победы на выборах в Саксонии-Анхальте заменить от 150 до 200 госслужащих, Майер в интервью медиагруппе RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) сказал, что такие действия имели бы черты государственного переворота.
Лидер ССВ заявила, что рассуждения Зедера и Майера - это "преувеличенная риторика", которой они хотят отвлечь всеобщее внимание от неспособности правительства представлять интересы граждан. Вагенкнехт подчеркнула, что слова премьера Баварии и главы МВД Тюрингии только укрепляют позиции "Альтернативы для Германии".
Кроме того, лидер ССВ отметила, что наибольшую опасность для демократии представляет политика, которая продолжает вести Германию к краху, но которая сама при этом становится все более авторитарной и недемократичной.
"Не результат демократических земельных выборов - каким бы он ни был, а еще три года (правления - ред.) Мерца стали бы катастрофой для нашей страны", - резюмировала Вагенкнехт.
Газета Bild сообщила ранее со ссылкой на результаты исследования социологического института INSA, что лишь 24% граждан Германии полагают, что нынешняя правящая коалиция доработает до парламентских выборов в 2029 году, в то время как 58% респондентов ожидают ее распада.
