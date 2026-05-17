15:07 17.05.2026 (обновлено: 15:21 17.05.2026)
В Узбекистане пресекли попытку ввоза почти 600 кг наркотиков из Афганистана

© ХAVFSIZLIK/TelegramНаркотики, найденные в "стреле" экскаватора во время пограничного контроля на границе между Афганистаном и Узбекистаном
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Узбекистане пресечена попытка ввоза почти 600 килограммов наркотиков из Афганистана.
  • Наркотики были спрятаны в «стреле» экскаватора, перевозимого в грузовике.
  • Возбуждено уголовное дело, водитель грузовика задержан.
ТАШКЕНТ, 17 мая – РИА Новости. Новости. Пограничники и таможенники в Узбекистане пресекли попытку ввоза почти 600 килограммов наркотиков из Афганистана, спрятанного в "стреле" экскаватора, перевозимого в грузовике, сообщили РИА Новости в пресс-центре Службы госбезопасности (СГБ) республики.
По данным пресс-центра, на КПП "Термез -автомобильный" сотрудники пограничных войск СГБ совместно с таможенниками досмотрели грузовой автомобиль Mercedes–Benz, прибывший из Афганистана. В кузове машины находился экскаватор Doosan, однако при его сканировании выяснилось, что внутри перевозимой техники были посторонние предметы.
"Установлено, что в подъемной "стреле" экскаватора скрытым способом было спрятано 593 килограмма гашиша и 3 килограмма опия", - сообщил представитель СГБ.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "контрабанда" и "незаконное изготовление, приобретение, хранение и другие действия с наркотическими средствами". Водитель грузовика, гражданин Афганистана, задержан, принимаются меры по установлению и задержанию лиц, причастных к контрабанде данной партии наркотиков, добавили в пресс-центре.
В апреле пограничники и таможенники в Узбекистане пресекли попытку транзита более 190 килограммов гашиша из Афганистана в одну из стран Центральной Азии, спрятанного в металлические казаны.
Через территорию Узбекистана проходит так называемый "северный маршрут" - путь поставки наркотиков из Афганистана в Россию и далее в страны Европы. По данным экспертов, особую тревогу вызывает рост контрабанды афганских каннабиноидов - гашиша и марихуаны, наряду с транзитом опиатов.
