В Узбекистане пресекли попытку ввоза почти 600 кг наркотиков из Афганистана

Наркотики, найденные в "стреле" экскаватора во время пограничного контроля на границе между Афганистаном и Узбекистаном

Краткий пересказ от РИА ИИ В Узбекистане пресечена попытка ввоза почти 600 килограммов наркотиков из Афганистана.

ТАШКЕНТ, 17 мая – РИА Новости. Новости. Пограничники и таможенники в Узбекистане пресекли попытку ввоза почти 600 килограммов наркотиков из Афганистана, спрятанного в "стреле" экскаватора, перевозимого в грузовике, сообщили РИА Новости в пресс-центре Службы госбезопасности (СГБ) республики.

По данным пресс-центра, на КПП "Термез -автомобильный" сотрудники пограничных войск СГБ совместно с таможенниками досмотрели грузовой автомобиль Mercedes–Benz, прибывший из Афганистана . В кузове машины находился экскаватор Doosan, однако при его сканировании выяснилось, что внутри перевозимой техники были посторонние предметы.

"Установлено, что в подъемной "стреле" экскаватора скрытым способом было спрятано 593 килограмма гашиша и 3 килограмма опия", - сообщил представитель СГБ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "контрабанда" и "незаконное изготовление, приобретение, хранение и другие действия с наркотическими средствами". Водитель грузовика, гражданин Афганистана, задержан, принимаются меры по установлению и задержанию лиц, причастных к контрабанде данной партии наркотиков, добавили в пресс-центре.

В апреле пограничники и таможенники в Узбекистане пресекли попытку транзита более 190 килограммов гашиша из Афганистана в одну из стран Центральной Азии , спрятанного в металлические казаны.