© Кадр видео из соцсетей Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Ульяновске

В Ульяновске ликвидировали открытое горение рядом с ТЭЦ-2

Горение трансформаторного масла и нефтепродуктов на открытой территории площадью 500 квадратных метров было локализовано к 21:08 и ликвидировано к 22:23 (мск).

САРАТОВ, 17 мая - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение на территории предприятия рядом с ТЭЦ-2 в Ульяновске, сообщили в региональном ГУ МЧС.

"В 21.08 - локализация. В 22.23 (21.23 мск - ред.) - ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении ведомства.

Сообщение о возгорании здания на 9-м Инженерном проезде поступило в 18.29 мск. Ранее в ГУ МЧС рассказали, что горело здание площадью 72 "квадрата" и нефтепродукты на открытой территории на площади 500 квадратных метров.