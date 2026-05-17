В Ульяновске ликвидировали открытое горение рядом с ТЭЦ-2
21:49 17.05.2026
В Ульяновске ликвидировали открытое горение рядом с ТЭЦ-2

  • Горение трансформаторного масла и нефтепродуктов на открытой территории площадью 500 квадратных метров было локализовано к 21:08 и ликвидировано к 22:23 (мск).
САРАТОВ, 17 мая - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение на территории предприятия рядом с ТЭЦ-2 в Ульяновске, сообщили в региональном ГУ МЧС.
"В 21.08 - локализация. В 22.23 (21.23 мск - ред.) - ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении ведомства.
Сообщение о возгорании здания на 9-м Инженерном проезде поступило в 18.29 мск. Ранее в ГУ МЧС рассказали, что горело здание площадью 72 "квадрата" и нефтепродукты на открытой территории на площади 500 квадратных метров.
В городской администрации уточнили, что загорелись технические жидкости - трансформаторное масло в помещение на территории, смежной с ТЭЦ-2. Пострадавших, по предварительным данным, нет.
ПроисшествияУльяновскМЧС России
 
 
