ВС России поразили места сборки беспилотников для ВСУ.

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. ВС России нанесли поражение местам сборки беспилотников, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам сборки беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 164 районах", - говорится в сообщении ведомства.