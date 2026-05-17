20:08 17.05.2026
В Турции двое полицейских погибли в перестрелке с вооруженным подозреваемым

H rriyet: в Турции двое полицейских погибли в перестрелке с подозреваемым

Автомобиль скорой помощи в Турции. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В районе Чорлу провинции Текирдаг в центральной части Турции двое полицейских погибли в перестрелке с вооруженным подозреваемым.
  • Нападавший получил ранения и был задержан, его доставили в государственную больницу Чорлу.
АНКАРА, 17 мая - РИА Новости. Двое полицейских погибли в результате перестрелки с вооруженным подозреваемым в районе Чорлу провинции Текирдаг в центральной части Турции, сообщила газета Hürriyet.
"Инцидент произошел в бизнес-центре в микрорайоне Решадие после сообщения о вооруженной драке. На место прибыли сотрудники отдела по охране общественного порядка полиции Чорлу в гражданской одежде. Когда полицейские поднялись в здание, подозреваемый открыл по ним огонь. В результате перестрелки погибли сотрудники полиции Эркан Тютюнчулар и Эмрах Коч", - пишет издание.
После происшествия к месту были направлены дополнительные силы полиции и бригады скорой помощи. Нападавший получил ранения и был задержан.
По информации Hürriyet, подозреваемого доставили в государственную больницу Чорлу.
На место происшествия прибыли губернатор провинции Текирдаг Реджеп Сойтюрк, глава администрации Чорлу Ниязи Эртан, главный прокурор Чорлу Бильгихан Юджел и начальник областной полиции Ахмет Метин Туранлы.
Турецкие власти продолжают расследование обстоятельств инцидента.
Турция
 
 
