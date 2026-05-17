В Турции двое полицейских погибли в перестрелке с вооруженным подозреваемым

"Инцидент произошел в бизнес-центре в микрорайоне Решадие после сообщения о вооруженной драке. На место прибыли сотрудники отдела по охране общественного порядка полиции Чорлу в гражданской одежде. Когда полицейские поднялись в здание, подозреваемый открыл по ним огонь. В результате перестрелки погибли сотрудники полиции Эркан Тютюнчулар и Эмрах Коч", - пишет издание.