03:37 17.05.2026
В АТОР объяснили, почему подешевел отдых для россиян в Азии

АТОР: отели в Азии начали испытывать дефицит туристов и предлагают скидки

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Отели в Азии испытывают дефицит туристов.
  • Европейские путешественники стали меньше посещать азиатские страны, поэтому отели предоставляют скидки на проживание.
  • Туроператоры планируют предлагать скидки и акции раннего бронирования на осенне-зимний период, чтобы проверить интерес российских туристов.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Отели Азии, куда чаще всего отправлялись европейские путешественники, начали испытывать дефицит туристов, в связи с этим они стали предоставлять скидки на проживание, которые могут привлечь россиян, рассказал в интервью РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
"Падение европейского рынка есть везде, особенно в тех странах, куда европейцы летели со стыковкой на Ближнем Востоке, а это вся Азия. И это ведет к тому, что везде можно найти отели, которые дают скидки, так как испытывают дефицит туристов", - добавил он.
По его словам, российские туристы не относятся к пугливым и довольно быстро возвращаются на любое направление, в то время как европейцы предпочитают отдыхать на своем континенте.
Мурадян также выразил уверенность, что туроператоры будут предлагать скидки и запускать акции раннего бронирования на осенне-зимний период, чтобы прощупать, есть ли интерес у российских туристов.
ТуризмБлижний ВостокАзияАртур МурадянАссоциация туроператоров России (АТОР)
 
 
