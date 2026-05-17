Подразделения "Центра" заняли более выгодные позиции в зоне СВО - РИА Новости, 17.05.2026
Специальная военная операция на Украине
12:10 17.05.2026 (обновлено: 12:24 17.05.2026)
Подразделения "Центра" заняли более выгодные позиции в зоне СВО

ВСУ потеряли более 280 военных в зоне действия "Центра"

Военнослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ. Архивное фото
  • Подразделения российской группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции.
  • Противник потерял более 280 военнослужащих в ДНР и Днепропетровской области.
  • Поражение было нанесено формированиям ВСУ в районах нескольких населенных пунктов ДНР и Днепропетровской области.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Центр" за минувшие сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям ВСУ в ДНР и Днепропетровской области, противник потерял более 280 военнослужащих, сообщает Минобороны России.
"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, пехотной, штурмовой, аэромобильной, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад нацгвардии и бригады спецназначения", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Новониколаевка, Доброполье, Торецкое, Кучеров Яр, Новоалександровка, Шевченко, Сергеевка Донецкой Народной Республики, Новоподгородное и Новопавловка Днепропетровской области.
"Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 280 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, реактивная система залпового огня, три артиллерийских орудия, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы и станция радиоэлектронной борьбы", - добавили в Минобороны.
Танк Т-80БВМ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
