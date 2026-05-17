Подразделения "Центра" заняли более выгодные позиции в зоне СВО

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Центр" за минувшие сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям ВСУ в ДНР и Днепропетровской области, противник потерял более 280 военнослужащих, сообщает Минобороны России.
"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, пехотной, штурмовой, аэромобильной, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад нацгвардии и бригады спецназначения", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Новониколаевка, Доброполье, Торецкое, Кучеров Яр, Новоалександровка, Шевченко, Сергеевка Донецкой Народной Республики, Новоподгородное и Новопавловка Днепропетровской области.
"Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 280 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, реактивная система залпового огня, три артиллерийских орудия, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы и станция радиоэлектронной борьбы", - добавили в Минобороны.