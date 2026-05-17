В Брянской области объявили ракетную опасность

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Брянской области, сообщило региональное ГУ МЧС.
"Ракетная опасность! На территории Брянской области 17 мая! По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещении без окон с капитальными стенами! Не подходите к окнам", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе "Макс".
Тем, кто находится на улице или в транспорте, в МЧС посоветовали направиться в ближайшее укрытие или иное безопасное место.
