Игдисамов заявил о готовности провести полный сезон в ЦСКА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Временно исполняющий обязанности главного тренера футбольного клуба ЦСКА Дмитрий Игдисамов заявил о готовности провести полный сезон на посту главного тренера.
- Швейцарский специалист Фабио Челестини покинул пост главного тренера ЦСКА, после чего исполняющим обязанности стал Дмитрий Игдисамов.
- Игдисамов оценил свою работу в весенней части сезона и отметил, что поставил бы себе четыре с плюсом за три матча, а за игру с «Локомотивом» — пять.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости, Василий Учаев. Временно исполняющий обязанности главного тренера футбольного клуба ЦСКА Дмитрий Игдисамов заявил о готовности провести полный сезон на посту главного тренера армейцев в случае необходимости.
ЦСКА 4 мая объявил, что швейцарец Фабио Челестини покинул пост главного тренера. С того момента исполняющим обязанности является работавший ранее в академии клуба Игдисамов. ЦСКА в воскресенье обыграл на своем поле московский "Локомотив" (3:1) и завершил сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) на пятом месте.
"За сезон во всем прибавил. В контроле эмоций, сдержанности. В менеджменте, в реакции заменами на игру. Тренировать молодых ребят и профессионалов - большая разница. Да, мог бы руководить командой в течение полного сезона, вполне", - заявил Игдисамов.
Дмитрий Баринов, который перешел в ЦСКА из "Локомотива" в зимнее трансферное окно, вышел на поле с первых минут и отыграл весь матч. Он является воспитанником железнодорожников и до трансфера в армейский клуб провел в команде всю профессиональную карьеру, став чемпионом России, завоевав четыре Кубка России и один Суперкубок страны. После перехода в ЦСКА полузащитник принял участие в 15 матчах, в которых не отметился результативными действиями.
"Не в моей компетенции ставить оценки за весеннюю часть сезона. У меня было три матча. Поставил бы себе четыре с плюсом. В Кубке, конечно, два. За игру с "Локомотивом" я бы поставил пять. Слухи о новом тренере меня не пугают. Я понимаю индустрию СМИ, я стараюсь абстрагироваться от всего этого. От меня ничего не зависит. Я честно трудился две недели и сделал все, что мог. Дальше от меня ничего не зависит", - добавил Игдисамов.