11:33 17.05.2026
Губернатор Орлов: товарооборот Приамурья с Китаем вырос на 45% за год

БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 мая – РИА Новости. Товарооборот Амурской области с Китаем вырос на 45%, а пассажиропоток через границу увеличился на 16% по итогам 2025 года по сравнению с 2024 годом, заявил губернатор Приамурья Василий Орлов.
Как сообщили в правительстве Амурской области, Орлов выступил на заседании Межправительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству в Харбине, где представил итоги работы региона в сфере приграничного взаимодействия.
"Мы видим колоссальный рост взаимного интереса: товарооборот увеличился на 45%, пассажиропоток – на 16% (по итогам 2025 года в сравнении с 2024 годом - ред.), а трафик движения по международному автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ в первом квартале этого (2026 - ред.) года вырос практически вдвое", – сказал губернатор, чьи слова приводятся в сообщении регионального правительства.
Заседание комиссии провели в Харбине заместитель председателя правительства РФ – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев и зампред Госсовета КНР Чжан Гоцин. Участники обсудили расширение торгово-экономических связей, транспортно-логистическую инфраструктуру и сотрудничество в сфере туризма.
Глава Приамурья отметил, что благодаря открытию в марте нового терминала аэропорта Благовещенска регион расширяет географию международных рейсов с Китаем. В 2026 году планируется запуск уникальной канатной дороги Благовещенск – Хэйхэ, а также ввод в эксплуатацию Амурского газохимического комплекса — совместного проекта СИБУРа и Sinopec.
"По поручению президента России Владимира Путина город Благовещенск становится Центром компетенций российско-китайского делового сотрудничества федерального уровня. Мы готовы делиться нашим практическим опытом работы с китайскими коллегами", – подчеркнул Орлов.
Как отметили на совещании, за последние восемь лет товарооборот Дальнего Востока России с Китаем вырос почти в 2,5 раза и в 2025 году превысил 1,7 триллиона рублей. Стороны также выразили готовность углублять культурное сотрудничество и расширять прямое авиасообщение между дальневосточными и китайскими городами, добавили в правительстве региона.
