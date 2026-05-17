У прославленного теннисиста украли медали и трофеи

По информации источника, в ночь на пятницу злоумышленники проникли в дом спортсмена в Тандиле, разбив окно. В момент ограбления в доме никого не было. Среди похищенного - трофеи, медали и памятные вещи, связанные со спортивной карьерой бывшего теннисиста.

Следствие выдвигает версию, что ограбление могло быть спланировано, поскольку злоумышленники, предположительно, обладали информацией о доме и распорядке дня его жильцов. На данный момент личности подозреваемых не установлены, а похищенные вещи не найдены. Отмечается, что правоохранительные органы анализируют записи с камер видеонаблюдения и опрашивают свидетелей.