У прославленного теннисиста украли медали и трофеи

01:11 17.05.2026 (обновлено: 03:30 17.05.2026)
У призера Олимпиады экс-теннисиста дель Потро украли медали и трофеи

  • В Аргентине ограбили дом бывшего теннисиста Хуана Мартина дель Потро.
  • Среди похищенного — трофеи, медали и памятные вещи, связанные со спортивной карьерой теннисиста.
  • Правоохранительные органы анализируют записи с камер видеонаблюдения и опрашивают свидетелей, но на данный момент личности подозреваемых не установлены, а похищенные вещи не найдены.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. В Аргентине неизвестные ограбили дом победителя Открытого чемпионата США по теннису и двукратного призера Олимпийских игр Хуана Мартина Дель Потро, сообщает TyC Sports.
По информации источника, в ночь на пятницу злоумышленники проникли в дом спортсмена в Тандиле, разбив окно. В момент ограбления в доме никого не было. Среди похищенного - трофеи, медали и памятные вещи, связанные со спортивной карьерой бывшего теннисиста.
Следствие выдвигает версию, что ограбление могло быть спланировано, поскольку злоумышленники, предположительно, обладали информацией о доме и распорядке дня его жильцов. На данный момент личности подозреваемых не установлены, а похищенные вещи не найдены. Отмечается, что правоохранительные органы анализируют записи с камер видеонаблюдения и опрашивают свидетелей.
Дель Потро 37 лет. Из-за травмы аргентинец не играл с февраля 2022 года. В марте 2023 года он возобновил тренировки ради возвращения на Открытый чемпионат США, но не смог продолжить карьеру. Всего на счету дель Потро 22 титула турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в одиночном разряде и победа на US Open (2009). В 2018 году аргентинец занимал третью строчку мирового рейтинга. Он становился серебряным (2016) и бронзовым (2012) призером Олимпийских игр в одиночном разряде. В ноябре 2025 года дель Потро был номинирован на включение в Международный зал теннисной славы.
