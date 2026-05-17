08:43 17.05.2026

Ученые обнаружили на египетской мумии необычную татуировку

© Depositphotos.com / izanbar — Египетская мумия
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Археологические раскопки на территории Древнего Египта поражают тайнами и загадками. Так, находка в некрополе древнего Оксиринха заставляет ученых пересмотреть представления о культурном влиянии Греции на Египет.
Как такое стало возможным, и в чем суть спора ученых?

"Каталог кораблей" прямо внутри мумии

Испанские археологи из Университета Барселоны, которые проводили многолетние раскопки на территории древнего города Оксиринха, расположенного примерно в 190 километрах к югу от Каира, сделали сенсационное открытие.
В одном из захоронений римской эпохи возрастом около 1600 лет они обнаружили мумию, на живот которой во время бальзамирования был положен папирус с отрывком из бессмертной "Илиады" Гомера.
Как сообщает Университет Барселоны со ссылкой на Министерство туризма и древностей Египта, это первый зафиксированный в истории археологии случай, когда классический греческий литературный текст был намеренно использован в качестве элемента в процессе мумификации.
Находка была сделана в экспедиции в ноябре-декабре 2025 года. В январе-феврале 2026 года артефакт подвергся тщательному анализу. Каталонский лингвист, профессор кафедры классических, романских и семитских языков, директор проекта "Оксиринх" Игнасио-Хавьер Адьего идентифицировал текст как фрагмент знаменитого "каталога кораблей" из песни II "Илиады".
"С конца XIX века в Оксиринхе было обнаружено огромное количество папирусов, включая греческие литературные тексты большой важности, но настоящая новизна заключается в находке литературного папируса в погребении", — отметил ученый.
© Фото : Marie-Lan Nguyen — Бюст Гомера в Лувре
Ученые нашли два возможных объяснения столь необычному использованию отрывка из легендарной поэмы Гомера. Согласно первой версии, умерший мог быть высокообразованным либо влиятельным человеком, тесно связанным с греческой культурой. В этом случае фрагмент из эпоса был положен в гробницу намеренно — как предмет, имевший особое значение для покойного.
По второй, более прозаичной версии, отрывок из "Илиады" оказалась в гробнице случайно. При создании мумии мог потребоваться подходящий папирус, и лист с текстом древнегреческого поэта просто оказался под рукой у бальзамировщиков.

Мумии продолжают удивлять

Нашумевшее открытие было сделано в некрополе Эль-Бахнаса. Подземная усыпальница состояла из трех каменных камер, внутри которых находились большие керамические сосуды с кремированными останками, бронзовые и терракотовые статуэтки, а также несколько мумий в расписанных красками деревянных саркофагах.
Бальзамированные человеческие тела были покрыты льняной тканью с геометрическими узорами. Во рту у некоторых из погребенных исследователи обнаружили амулеты в виде золотых языков.
Согласно верованиям древних египтян они придавали красноречие душам умерших, позволяя им общаться с царем загробного мира Осирисом, в частности — на посмертном суде. Присутствие золотых языков также указывает на то, что захоронения, вероятно, принадлежали представителям местной элиты.

Как связаны Египет и Греция

Уникальность находки объясняется ее местонахождением. Оксиринх, расположенный на одном из рукавов Нила, был важнейшим центром греко-римского Египта. Засушливый климат и сухая почва обеспечили идеальную сохранность артефактов, среди которых множество папирусов с письменами, благодаря чему с конца XIX века этот город остается Меккой для папирологов со всего мира.
© РИА Новости / Михаил Алаеддин — Мумия в Каирском музее
"Это открытие добавляет новое интеллектуальное измерение к изучению этого места. Оно свидетельствует о том, что местная элита в Оксиринхе не только находилась под влиянием греческой культуры, но и активно взаимодействовала с ее литературными традициями", — отметил генеральный секретарь Высшего совета древностей Египта Хишам Эль-Лейти.
 
 
 
