Рейтинг@Mail.ru
Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением Боровой - РИА Новости, 17.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:36 17.05.2026
Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением Боровой

Белоусов поздравил военнослужащих 423-го полка с освобождением Боровой

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов
Министр обороны РФ Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Министр обороны РФ Андрей Белоусов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Белоусов поздравил военнослужащих 423-го полка с освобождением Боровой в Харьковской области.
  • Раннее российская группировка войск "Запад" освободила от ВСУ населенные пункты Боровая и Кутьковка в Харьковской области.
  • Белоусов поблагодарил личный состав и командование полка за верность воинскому долгу и присяге.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 423-го полка с освобождением Боровой в Харьковской области.
Шестнадцатого мая военное ведомство уведомило, что российская группировка войск "Запад" освободила от ВСУ населенные пункты Боровая и Кутьковка в Харьковской области.
"Поздравляю вас с освобождением от врага населенного пункта Боровая. Сегодня, взламывая оборону противника и занимая более выгодные рубежи, военнослужащие полка уверенно продвигаются вперед. Вами сделан серьезный шаг к Победе и достижению целей специальной военной операции. Нет сомнения, что далее последуют новые успехи", - говорится в поздравительной телеграмме министра.
Помимо этого, Белоусов поблагодарил личный состав и командование полка за верность воинскому долгу и присяге, а также выразил уверенность, что военнослужащие продолжат с честью выполнять все задачи и надежно защищать национальные интересы России.
Российские военные - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
Пушилин рассказал о продвижении ВС России в ДНР
Вчера, 19:38
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияХарьковская областьАндрей БелоусовВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала