В Сумах прогремели новые взрывы

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Еще три взрыва прогремели в Сумах на севере Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".

Ранее телеканал уже сообщал о двух взрывах в городе.

"Еще взрыв в Сумах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".

После этого телеканал сообщил еще о двух взрывах.