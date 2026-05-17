Россиянки выиграли чемпионат Европы по стрельбе из пистолета

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Россиянки завоевали золотые медали в упражнении "трио" в стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанции 25 метров среди юниорок на чемпионате Европы в хорватском Осиеке.
Чемпионками Европы стали Валерия Ганакова, София Сметанкина и Евгения Падерина.
Чемпионат Европы в Осиеке завершится 17 мая. Международная федерация спортивной стрельбы (ISSF) допустила спортсменов из России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях в индивидуальном нейтральном статусе.