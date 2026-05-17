"Страсбур" — "Монако": смотреть онлайн матч чемпионата Франции 17 мая

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. "Страсбур" встретится с "Монако" в матче 34-го тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча начнется в 22:00 по московскому времени.
Прямая трансляция доступна в онлайн-кинотеатре Okko. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
17 мая 2026 • начало в 22:00
Завершен
34’ • Martial Godo
(Хулио Энсисо)
58’ • Диего Морейра
(Хулио Энсисо)
61’ • Себастьян Нанаси
(Диего Морейра)
72’ • Себастьян Нанаси
(Хулио Энсисо)
84’ • Martial Godo
(Диего Морейра)
10’ • Ламин Камара
42’ • Ламин Камара
(Саймон Адингра)
45’ • Ансу Фати
(Aladji Bamba)
55’ • Исмаэль Дукуре (А)