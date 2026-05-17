В Краснодарском крае автомобиль столкнулся с поездом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Краснодарском крае между станциями Динская и Пластуновская автомобиль столкнулся с пассажирским поездом "Адлер – Нижневартовск".
- В результате происшествия погиб водитель автомобиля, схода подвижного состава не допущено.
КРАСНОДАР, 17 мая - РИА Новости. Автомобиль столкнулся с поездом между станциями Динская и Пластуновская Краснодарского края, погиб водитель транспортного средства, сообщает Южная транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.
"Сегодня, 17 мая 2026 года, между станциями Динская и Пластуновская Северо-Кавказской железной дороги произошло столкновение выехавшего на железнодорожные пути автомобиля с пассажирским поездом сообщением "Адлер – Нижневартовск". В результате происшествия погиб водитель транспортного средства, схода подвижного состава не допущено", - говорится в сообщении.
Уточняется, что Южная транспортная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств и причин столкновения автомобиля с поездом.