В Краснодарском крае автомобиль столкнулся с поездом - РИА Новости, 17.05.2026
16:52 17.05.2026
В Краснодарском крае автомобиль столкнулся с поездом

В Краснодарском крае автомобиль столкнулся с поездом, погиб водитель машины

© Фото : Южная транспортная прокуратура/TelegramПоследствия столкновения автомобиля с поездом в Краснодарском крае
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Краснодарском крае между станциями Динская и Пластуновская автомобиль столкнулся с пассажирским поездом "Адлер – Нижневартовск".
  • В результате происшествия погиб водитель автомобиля, схода подвижного состава не допущено.
КРАСНОДАР, 17 мая - РИА Новости. Автомобиль столкнулся с поездом между станциями Динская и Пластуновская Краснодарского края, погиб водитель транспортного средства, сообщает Южная транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.
"Сегодня, 17 мая 2026 года, между станциями Динская и Пластуновская Северо-Кавказской железной дороги произошло столкновение выехавшего на железнодорожные пути автомобиля с пассажирским поездом сообщением "Адлер – Нижневартовск". В результате происшествия погиб водитель транспортного средства, схода подвижного состава не допущено", - говорится в сообщении.
Уточняется, что Южная транспортная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств и причин столкновения автомобиля с поездом.
ПроисшествияКраснодарский крайЮжная транспортная прокуратураСеверо-Кавказская железная дорога
 
 
