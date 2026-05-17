Полиция остановила машину, пытавшуюся выехать на шоссе с кортежем Трампа - РИА Новости, 17.05.2026
22:04 17.05.2026
Американский полицейский. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. Полиция остановила машину, которая пыталась выехать на шоссе вместе с кортежем президента США Дональда Трампа, сообщает пресс-пул американского лидера.
"Водитель пытался встроиться в поток на шоссе вместе с кортежем и был остановлен", - говорится в сообщении пула.
Подробностей о судьбе водителя не приводится.
Трамп в воскресенье отправился в свой гольф-клуб в пригород Вашингтона.
Президент США 25 апреля подвергся очередному покушению, так следствие расценило инцидент со стрельбой на ужине ассоциации корреспондентов Белого дома. На жизнь республиканца посягали больше других американских лидеров: трижды за последние два года.
