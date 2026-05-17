Полиция остановила машину, пытавшуюся выехать на шоссе с кортежем Трампа

ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. Полиция остановила машину, которая пыталась выехать на шоссе вместе с кортежем президента США Дональда Трампа, сообщает пресс-пул американского лидера.

"Водитель пытался встроиться в поток на шоссе вместе с кортежем и был остановлен", - говорится в сообщении пула.