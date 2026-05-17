20:35 17.05.2026 (обновлено: 20:51 17.05.2026)
США и КНР согласны, что Иран не может иметь ЯО, заявил Белый дом

Американские флаги перед Белым домом в Вашингтоне. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США и Китай согласны, что Иран не может обладать ядерным оружием.
  • Трамп и Си Цзиньпин призвали открыть Ормузский пролив и согласились, что никто не должен взимать плату за проход по нему.
ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. США и Китай согласны, что Иран не может обладать ядерным оружием, и призывают открыть Ормузский пролив, утверждает Белый дом по итогам визита в Пекин американского лидера Дональда Трампа для переговоров с главой КНР Си Цзиньпином.
"Оба лидера (США и КНР - ред.) согласны, что Иран не может обладать ядерным оружием, призвали открыть Ормузский пролив и согласились, что никакой стране или организации нельзя позволять взимать плату (за проход по нему - ред.)", - говорится в сообщении Белого дома.
В миреКитайСШАИранСи ЦзиньпинДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
