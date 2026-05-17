США и КНР согласны, что Иран не может иметь ЯО, заявил Белый дом

ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. США и Китай согласны, что Иран не может обладать ядерным оружием, и призывают открыть Ормузский пролив, утверждает Белый дом по итогам визита в Пекин американского лидера Дональда Трампа для переговоров с главой КНР Си Цзиньпином.