Ульянов прокомментировал возможность новых ударов США по Ирану

ВЕНА, 17 мая - РИА Новости. США и Израиль в случае возобновления ударов по Ирану продемонстрируют полную неспособность извлекать уроки из стратегических ошибок, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Газета New York Times сообщила ранее со ссылкой на свои источники, что США и Израиль активно готовятся к возможному возобновлению боевых действий против Ирана.
"В информационном пространстве вновь пошли публикации о намерении США и Израиля уже в ближайшие дни, если не часы, возобновить удары по Ирану. Если это так, то это означает полную неспособность Вашингтона и Западного Иерусалима извлекать уроки из своих ранее совершенных стратегических ошибок", - написал Ульянов в своем Telegram-канале.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.