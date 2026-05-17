Синнер собрал "Золотой карьерный Мастерс"

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер обыграл норвежца Каспера Рууда в финале теннисного турнира серии "Мастерс" в Риме, призовой фонд которого превышает 8,2 млн евро.
Встреча завершилась поражением 23-го номера посева Рууда со счетом 4:6, 4:6. Теннисисты провели на корте 1 час 45 минут. Счет личных встреч стал 5-0 в пользу первой ракетки мира.
Синнер стал вторым игроком после серба Новака Джоковича с "Золотым карьерным Мастерсом", он победил на всех девяти турнирах этой категории с момента ее запуска в 1990 году. Также 24-летний итальянец одержал 34-ю победу подряд на "Мастерсах" и обновил собственный рекорд по этому показателю.