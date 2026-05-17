"Локомотив" завоевал бронзу РПЛ, несмотря на поражение от ЦСКА

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Московский "Локомотив" проиграл столичному ЦСКА в матче последнего, 30-го тура чемпионата России по футболу и завоевал бронзовые медали Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча в Москве на стадионе армейцев, прошедшая в присутствии 26016 зрителей, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, в составе которых мячи забили Данила Козлов (35-я минута) и Данил Круговой (90+2). У "Локомотива" отличился Александр Сильянов (70). Также автоголом отметился защитник гостей Максим Ненахов (57).
"Локомотив" завершил чемпионат на третьем месте в турнирной таблице, набрав 53 очка, и завоевал бронзовые медали РПЛ. ЦСКА (51) завершил чемпионат на пятой позиции. Московский "Спартак", на выезде сыгравший вничью с махачкалинским "Динамо" со счетом 0:0, не сумел опередить "Локомотив" и стал четвертым (52).
