Рейтинг@Mail.ru
Белевцев и Шлейхер выиграли в прыжках в воду на чемпионате России - РИА Новости Спорт, 17.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:27 17.05.2026 (обновлено: 19:33 17.05.2026)
Белевцев и Шлейхер выиграли в прыжках в воду на чемпионате России

Белевцев и Шлейхер победили в синхронных прыжках с 10-метровой вышки на ЧР

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкНикита Шлейхер
Никита Шлейхер - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Никита Шлейхер. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Белевцев и Никита Шлейхер победили в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки на чемпионате России с результатом 400,44 балла.
  • У женщин в прыжках в воду с трехметрового трамплина победу одержала Елизавета Кузина с результатом 330,75 балла.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Александр Белёвцев и Никита Шлейхер победили в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки на чемпионате России, который проходит в Казани.
Результат спортсменов составил 400,44 балла. Второе место заняли Никита Кудрявцев и Артем Левин (393,21). Третьими стали Мирослав Киселев и Кирилл Косимов (391,68).
У женщин в прыжках в воду с трехметрового трамплина победу одержала Елизавета Кузина (330,75), второй стала Надежда Трифонова (308,00), третье место заняла Ульяна Клюева (299,20).
Чемпионат России по прыжкам в воду завершится 20 мая.
Климент Колесников - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
Пловец Колесников заявил, что не променяет Россию на США или другие страны
30 апреля, 10:02
 
СпортЕлизавета КузинаНикита ШлейхерЧемпионат России по хоккею с мячом
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Бетис
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    ФК Париж
    ПСЖ
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Локомотив
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Лацио
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Фиорентина
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Дженоа
    Милан
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Пиза
    Наполи
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Верона
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Ноттингем Форрест
    3
    2
  • Футбол
    Отменен
    Краснодар
    Торпедо
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Зенит
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    ЦСКА
    Локомотив
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    Динамо Москва
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Махачкала
    Спартак Москва
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Акрон
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Сочи
    Ахмат
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рубин
    Нижний Новгород
    2
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала