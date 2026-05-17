Белевцев и Шлейхер выиграли в прыжках в воду на чемпионате России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Белевцев и Никита Шлейхер победили в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки на чемпионате России с результатом 400,44 балла.
- У женщин в прыжках в воду с трехметрового трамплина победу одержала Елизавета Кузина с результатом 330,75 балла.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Александр Белёвцев и Никита Шлейхер победили в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки на чемпионате России, который проходит в Казани.
Результат спортсменов составил 400,44 балла. Второе место заняли Никита Кудрявцев и Артем Левин (393,21). Третьими стали Мирослав Киселев и Кирилл Косимов (391,68).
У женщин в прыжках в воду с трехметрового трамплина победу одержала Елизавета Кузина (330,75), второй стала Надежда Трифонова (308,00), третье место заняла Ульяна Клюева (299,20).
Чемпионат России по прыжкам в воду завершится 20 мая.